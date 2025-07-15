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Прискорення запуску Спецтрибуналу та нові політико-правові удари по рф: Зеленський провів нараду з командами МЗС та ОП

Київ • УНН

 • 1712 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з дипломатами, обговоривши прискорення Спеціального трибуналу щодо агресії рф та підготовку до наради з послами. Також йшлося про кроки на міжнародних майданчиках, зокрема щодо резолюцій Генасамблеї ООН.

Прискорення запуску Спецтрибуналу та нові політико-правові удари по рф: Зеленський провів нараду з командами МЗС та ОП

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українськими дипломатами, під час якої обговорили прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, підготовку наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня та кроки на ключових міжнародних майданчиках. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Нарада з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу. Перше – прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право 

- повідомив Зеленський.

Також обговорили підготовку наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізацію завдань для українських представників за кордоном.

Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що невідкладно підписав низку законів - щодо множинного громадянства, Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України і зупинення для України дії Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Генеральна Асамблея ООН
Міністерство закордонних справ України
Рада Європи
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
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