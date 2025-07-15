Прискорення запуску Спецтрибуналу та нові політико-правові удари по рф: Зеленський провів нараду з командами МЗС та ОП

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українськими дипломатами, під час якої обговорили прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, підготовку наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня та кроки на ключових міжнародних майданчиках. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Нарада з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу. Перше – прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право - повідомив Зеленський.

Також обговорили підготовку наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізацію завдань для українських представників за кордоном.

Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії - додав Зеленський.

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