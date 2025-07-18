Створення спецтрибуналу проти злочинців росії: Кравченко провів першу міжнародну зустріч з послом Нідерландів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів першу міжнародну зустріч з послом Нідерландів Алле Дорхаутом, на якій обговорили, зокрема, функціонування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Кравченка в соцмережах.

Як вказав Кравченко, це була символічна зустріч. "З представником країни, яка є світовим центром міжнародного правосуддя та партнером України в питанні притягнення до відповідальності за міжнародні злочини", - написав Генпрокурор.

За його словами, сторони обговорили ключові напрямки співпраці:

– злочини агресії рф проти України, включно зі злочинами проти людяності та геноциду;

– притягнення воєнних злочинців до відповідальності;

– роль Нідерландів у підтримці створення та функціонування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії;

– питання екстрадиції осіб, які переховуються від правосуддя;

– подальша реформа органів прокуратури.

Я вдячний Королівству Нідерландів за принципову позицію, підтримку і лідерство. Вірю в ефективну міжнародну координацію і те, що справедливість обов’язково переможе - вказав Кравченко.

Нагадаємо

15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу — це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.

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