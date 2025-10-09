Распространяли в Украине новый опасный наркотик: разоблачена группа из 29 человек

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 230 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 8880 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25604 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 28598 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19428 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19322 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30134 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16606 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15545 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.3м/с
90%
745мм
Популярные новости
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 20290 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 15385 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8398 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 18541 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12351 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12354 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 25597 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 28591 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30129 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 64193 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Ильхам Алиев
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Черниговская область
Китай
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12354 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8400 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 28841 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 46035 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 59888 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
Лекарственные средства
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Распространяли в Украине новый опасный наркотик: разоблачена группа из 29 человек

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

В Украине пресечена деятельность группы из 29 человек, которая сбывала новое наркотическое средство "кратом". По предварительным данным, участники группы сбыли до 10 тонн вещества на более чем 60 млн грн.

Распространяли в Украине новый опасный наркотик: разоблачена группа из 29 человек

Прекращена деятельность группы, которая сбывала на территории Украины новое наркотическое средство "кратом". О подозрении сообщено 29 лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области разоблачена и прекращена деятельность группы из 29 человек, которая осуществляла сбыт нового наркотического средства – измельченных листьев растения Mitragyna speciosa ("кратом")

- говорится в сообщении.

Сообщается, что участники организовали разветвленную систему сбыта "кратома", которая действовала по всей Украине. Наркотическое средство завозили через государственную границу Украины, после чего реализовывали через интернет-платформы и Telegram-каналы, службы доставки, в частности "Новую Почту", спортивные залы и заведения общественного питания, где основными "клиентами" была молодежь.

В Тернополе впервые в Украине задокументирован факт продажи "кратома". По предварительным данным, в течение деятельности участники группы сбыли на территории государства до 10 тонн вещества. Ориентировочная стоимость на "черном рынке" более 60 млн грн

- отмечается в сообщении.

В ходе спецоперации проведено 78 обысков на территории г. Киева, Киевской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Кировоградской, Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областей.

По результатам следственных действий: 29 лицам, среди которых 5 несовершеннолетних, сообщено о подозрении по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств). В частности, 21 участник задержан в соответствии со ст.ст. 208, 615 УПК Украины. Отдельные лица задержаны в международном пункте пропуска при попытке ввоза очередной партии наркотического средства. Решается вопрос о сообщении им подозрения по факту контрабанды.

"Кратом" – это листья тропического растения Mitragyna speciosa, распространенного в Юго-Восточной Азии. Его активное вещество митрагинин обладает действием, в 10 раз более сильным, чем морфин. В малых дозах действует как стимулятор, в больших – вызывает зависимость. Постановлением КМУ от 15 ноября 2024 года №1306 "кратом" и "митрагинин" внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В заповеднике Винницкой области подпольная лаборатория производила наркотические вещества29.09.25, 16:54 • 3210 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Черновицкая область
Львовская область
Хмельницкая область
Винницкая область
Тернопольская область
Ивано-Франковская область
Житомирская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Волынская область
Закарпатская область
Украина
Тернополь
Киев