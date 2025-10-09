Распространяли в Украине новый опасный наркотик: разоблачена группа из 29 человек

Прекращена деятельность группы, которая сбывала на территории Украины новое наркотическое средство "кратом". О подозрении сообщено 29 лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области разоблачена и прекращена деятельность группы из 29 человек, которая осуществляла сбыт нового наркотического средства – измельченных листьев растения Mitragyna speciosa ("кратом") - говорится в сообщении.

Сообщается, что участники организовали разветвленную систему сбыта "кратома", которая действовала по всей Украине. Наркотическое средство завозили через государственную границу Украины, после чего реализовывали через интернет-платформы и Telegram-каналы, службы доставки, в частности "Новую Почту", спортивные залы и заведения общественного питания, где основными "клиентами" была молодежь.

В Тернополе впервые в Украине задокументирован факт продажи "кратома". По предварительным данным, в течение деятельности участники группы сбыли на территории государства до 10 тонн вещества. Ориентировочная стоимость на "черном рынке" более 60 млн грн - отмечается в сообщении.

В ходе спецоперации проведено 78 обысков на территории г. Киева, Киевской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Кировоградской, Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областей.

По результатам следственных действий: 29 лицам, среди которых 5 несовершеннолетних, сообщено о подозрении по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств). В частности, 21 участник задержан в соответствии со ст.ст. 208, 615 УПК Украины. Отдельные лица задержаны в международном пункте пропуска при попытке ввоза очередной партии наркотического средства. Решается вопрос о сообщении им подозрения по факту контрабанды.

"Кратом" – это листья тропического растения Mitragyna speciosa, распространенного в Юго-Восточной Азии. Его активное вещество митрагинин обладает действием, в 10 раз более сильным, чем морфин. В малых дозах действует как стимулятор, в больших – вызывает зависимость. Постановлением КМУ от 15 ноября 2024 года №1306 "кратом" и "митрагинин" внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В заповеднике Винницкой области подпольная лаборатория производила наркотические вещества