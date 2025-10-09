Распространяли в Украине новый опасный наркотик: разоблачена группа из 29 человек
Киев • УНН
В Украине пресечена деятельность группы из 29 человек, которая сбывала новое наркотическое средство "кратом". По предварительным данным, участники группы сбыли до 10 тонн вещества на более чем 60 млн грн.
Прекращена деятельность группы, которая сбывала на территории Украины новое наркотическое средство "кратом". О подозрении сообщено 29 лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области разоблачена и прекращена деятельность группы из 29 человек, которая осуществляла сбыт нового наркотического средства – измельченных листьев растения Mitragyna speciosa ("кратом")
Сообщается, что участники организовали разветвленную систему сбыта "кратома", которая действовала по всей Украине. Наркотическое средство завозили через государственную границу Украины, после чего реализовывали через интернет-платформы и Telegram-каналы, службы доставки, в частности "Новую Почту", спортивные залы и заведения общественного питания, где основными "клиентами" была молодежь.
В Тернополе впервые в Украине задокументирован факт продажи "кратома". По предварительным данным, в течение деятельности участники группы сбыли на территории государства до 10 тонн вещества. Ориентировочная стоимость на "черном рынке" более 60 млн грн
В ходе спецоперации проведено 78 обысков на территории г. Киева, Киевской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Кировоградской, Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областей.
По результатам следственных действий: 29 лицам, среди которых 5 несовершеннолетних, сообщено о подозрении по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств). В частности, 21 участник задержан в соответствии со ст.ст. 208, 615 УПК Украины. Отдельные лица задержаны в международном пункте пропуска при попытке ввоза очередной партии наркотического средства. Решается вопрос о сообщении им подозрения по факту контрабанды.
"Кратом" – это листья тропического растения Mitragyna speciosa, распространенного в Юго-Восточной Азии. Его активное вещество митрагинин обладает действием, в 10 раз более сильным, чем морфин. В малых дозах действует как стимулятор, в больших – вызывает зависимость. Постановлением КМУ от 15 ноября 2024 года №1306 "кратом" и "митрагинин" внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
