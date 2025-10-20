Украина перекрыла канал контрабанды кокаина из Испании на 18,5 миллионов гривен
Киев • УНН
Правоохранители Украины разоблачили международный канал контрабанды кокаина из Испании, изъяв почти 3 кг наркотиков стоимостью более 18,5 млн грн. Двум участникам схемы сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Украине правоохранители остановили масштабный международный канал контрабанды кокаина из Испании. В ходе спецоперации изъято почти три килограмма наркотиков на сумму более 18,5 миллиона гривен. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и в рамках совместной операции с Национальной полицией была разоблачена организованная преступная группа, наладившая стабильный канал поставки кокаина из Королевства Испании в Украину.
Как сообщили в правоохранительных органах, участники группировки использовали одну из популярных международных логистических компаний, чтобы маскировать наркотики под обычные посылки. Такой способ транспортировки позволял им скрывать груз даже во время таможенного контроля.
В ходе специальной операции правоохранители изъяли около 3 кг кокаина общей стоимостью более 18,5 млн грн. Это примерно три тысячи доз, которые могли попасть на "черный" рынок
Следствие установило, что после незаконного ввоза из Испании партии наркотиков доставлялись в Киев, где должны были быть распределены между местными сбытчиками.
В настоящее время двум участникам преступной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств, совершенное в особо крупных размерах. Суд уже избрал обоим меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней без права внесения залога.
Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
