Более 18 кг психотропов на 11 миллионов гривен: прокуратура разоблачила наркогруппы в трех регионах Украины
Киев • УНН
Правоохранители обезвредили наркогруппы в Киеве, Николаевской и Одесской областях, изъяв более 18 кг психотропных веществ стоимостью 11 млн грн. В столице разоблачены двое мужчин с 13 кг "Альфа-PVP", а на Николаевщине и в Одессе ликвидированы подпольные лаборатории по производству амфетамина.
Правоохранители совместно с прокуратурой обезвредили несколько наркогрупп, действовавших в Киеве, Николаевской и Одесской областях. В ходе масштабных спецопераций изъято более 18 килограммов психотропных веществ общей стоимостью более 11 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, пишет УНН.
Детали
В Украине разоблачена разветвленная сеть наркоторговцев, причастных к изготовлению и распространению психотропных веществ в нескольких регионах. Об этом сообщили в прокуратуре, отметив, что операции проводились одновременно в Киеве, Николаевской и Одесской областях.
В столице разоблачены двое мужчин – житель Днепропетровщины и гражданин Туркменистана, которые хранили и перевозили с целью сбыта психотропное вещество "Альфа-PVP". При осмотре их автомобиля обнаружено 8 килограммов наркотиков, еще 5 – в тайнике, координаты которого хранились в телефоне одного из задержанных. Общая стоимость изъятого составляет более 6 миллионов гривен.
В то же время на Николаевщине и в Одессе правоохранители разоблачили деятельность подпольных лабораторий, которые ежемесячно производили более 20 килограммов амфетамина. Организатором оказался 43-летний житель Одессы, создавший три нарколаборатории – две в городе и одну в Баштанском районе. В ходе обысков изъяты готовый амфетамин, прекурсоры, каннабис, специальное оборудование, наличные деньги и автомобили общей стоимостью более 5 миллионов гривен.
Всем участникам схем сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины – незаконное изготовление и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.
