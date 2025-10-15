Более 18 кг психотропов на 11 миллионов гривен: прокуратура разоблачила наркогруппы в трех регионах Украины

Правоохранители обезвредили наркогруппы в Киеве, Николаевской и Одесской областях, изъяв более 18 кг психотропных веществ стоимостью 11 млн грн. В столице разоблачены двое мужчин с 13 кг "Альфа-PVP", а на Николаевщине и в Одессе ликвидированы подпольные лаборатории по производству амфетамина.