Трамп обвинил Европу в финансировании войны через российскую нефть - СМИ
Киев • УНН
Дональд Трамп на виртуальной встрече обвинил европейских лидеров в финансировании войны через покупку российской нефти. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла обвинения, подчеркнув значительное сокращение импорта.
Президент США Дональд Трамп во время виртуальной встречи в четверг, 4 сентября, обвинил европейцев в том, что они закупают российскую нефть. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Трамп заявил европейским лидерам на виртуальной встрече по Украине в четверг, что они "финансируют войну" через покупку российской нефти, призвал прекратить это и давить на Китай, чтобы он сделал то же самое.
Президент подчеркнул, что европейские лидеры должны оказывать экономическое давление на Китай за финансирование военных усилий России
В то же время, по информации Bild, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора пыталась возразить то, что Европа покупает российскую нефть, и подчеркнула, что импорт сырья значительно сократился после полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Елисейском дворце, что Дональд Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой, в частности Венгрией и Словакией.
