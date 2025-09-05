Трамп обвинил Европу в финансировании войны через российскую нефть - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время виртуальной встречи в четверг, 4 сентября, обвинил европейцев в том, что они закупают российскую нефть. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп заявил европейским лидерам на виртуальной встрече по Украине в четверг, что они "финансируют войну" через покупку российской нефти, призвал прекратить это и давить на Китай, чтобы он сделал то же самое.

Президент подчеркнул, что европейские лидеры должны оказывать экономическое давление на Китай за финансирование военных усилий России - цитирует издание собеседника.

В то же время, по информации Bild, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора пыталась возразить то, что Европа покупает российскую нефть, и подчеркнула, что импорт сырья значительно сократился после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Елисейском дворце, что Дональд Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой, в частности Венгрией и Словакией.

