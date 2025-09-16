Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что администрация американского президента Дональда Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупку Китаем российской нефти, если европейские страны не введут высокие пошлины на Китай и Индию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бессент в интервью заявил, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны в Украине.

"Мы ожидаем, что европейцы внесут свой вклад, и мы не будем двигаться вперед без европейцев", - сказал Бессент, отвечая на вопрос о том, введут ли США пошлины на китайские товары, связанные с российской нефтью, после того, как президент Дональд Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на импорт.

Бессент заявил, что на переговорах с китайскими официальными лицами в Мадриде по вопросам торговли и TikTok он указал на то, что США ввели пошлины на индийские товары, и что Трамп призывает европейские страны ввести пошлины в размере от 50% до 100% для Китая и Индии, чтобы лишить россию доходов от нефти.

Он заявил, что китайская сторона ответила, что закупка нефти - это "суверенное дело".

Бессент раскритиковал закупки российской нефти некоторыми европейскими странами, тогда как другие покупают нефтепродукты, переработанные в Индии из российской нефти, закупленной по сниженным ценам, заявив, что они помогают финансировать конфликт у себя под носом.

"Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней", поскольку это лишит москву основного источника доходов, сказал Бессент.

Глава Минфина США заявил, что введение пошлин на индийские товары из-за закупок российской нефти привело к "существенному прогрессу" в переговорах с Индией. Нью-Дели и Вашингтон проведут во вторник очередной раунд переговоров с США на фоне недавнего смягчения риторики между Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Бессент заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами для рассмотрения вопроса об ужесточении санкций в отношении российских компаний, включая такие крупные нефтяные компании, как "роснефть" и "лукойл", а также мер по подготовке к более активному использованию российских суверенных активов, замороженных после вторжения рф в Украину в 2022 году.

Этого можно достичь путем изъятия небольших частей из 300 миллиардов долларов замороженных активов для начала или размещения их в специальном фонде, который мог бы служить залогом по кредиту Украине, сказал он.

