Нефть стабилизировалась в цене на фоне взвешивания рынком рисков поставок из рф и решения США по ставке

Цены на нефть во вторник оставались стабильными на фоне того, как рынки оценивали потенциальные перебои с поставками из россии после атак беспилотников на ее НПЗ и перспективу снижения процентной ставки Центробанка США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На 08:19 по Гринвичу (11:19 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 20 центов, или 0,3%, до $67,24 за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 19 центов, также на 0,3%. В понедельник цена на нефть марки Brent выросла на 45 центов до $67,44, а цена на нефть WTI выросла на 61 цент до $63,30.

"Атака на такой экспортный терминал, как приморск, направлена, скорее, на ограничение возможностей россии продавать свою нефть за границей, что влияет на экспортные рынки", - заявили аналитики JP Morgan.

По оценкам Goldman Sachs, поражения повлияли на российские нефтеперерабатывающие мощности объемом около 300 000 баррелей в сутки в августе и с начала месяца.

"Хотя неопределенность относительно дополнительных пошлин и дополнительных санкций остается высокой, мы предполагаем лишь незначительное снижение добычи в россии на фоне того, как азиатские покупатели продолжают сигнализировать о готовности импортировать российскую нефть", - заявил банк.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил, что правительство не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы побудить Китай прекратить закупку российской нефти, если только европейские страны не введут собственные пошлины на Китай и Индию, крупнейших покупателей российской нефти.

Инвесторы также следят за заседанием Федеральной резервной системы США 16-17 сентября, на котором, как ожидается, банк снизит процентные ставки.

Хотя снижение стоимости заимствований обычно стимулирует спрос на топливо, аналитики осторожно оценивают состояние экономики США в целом.

Рынки также учитывали возможность сокращения запасов нефти в США на прошлой неделе.

Запасы нефти в США, вероятно, сократились на 6,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 12 сентября, после роста на 3,9 миллиона баррелей неделей ранее, сообщил в клиентской записке энергетический стратег Macquarie Group Уолт Чанселлор.

Опрос Reuters, проведенный в понедельник, показал, что аналитики ожидали снижения запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, тогда как запасы дистиллятов, вероятно, выросли.