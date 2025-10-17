Россия признала террористами Роберта "Мадяра" Бровди и командира 14-го полка СБС ВСУ
Киев • УНН
Следственный комитет РФ признал террористами Роберта Бровди и Дмитрия Бондаровича. Им предъявлены обвинения в террористической деятельности из-за атак на объекты топливно-энергетического комплекса РФ.
Следственный комитет РФ признал террористами командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди и командира 14-го отдельного полка СБС Дмитрия Бондаровича. Об этом сам Бровди сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
По информации "Мадьяра", в России обоим предъявили обвинения в "террористической деятельности" в связи с атаками на объекты топливно-энергетического комплекса РФ.
Российское следствие утверждает, что проводится комплекс следственных действий, чтобы окончательно определить масштабы повреждений и ущерба, которые нанесли Силы беспилотных систем и "Птицы Мадьяра".
Роберт Бровди подтвердил, что в сентябре 2025 года силами "Птиц" Сил беспилотных систем было поражено 39 объектов топливно-энергетического комплекса и критически важных объектов гражданской инфраструктуры на территории России. Кроме того, еще 57 объектов было отработано в глубине "Болотного царства" в период с 1 по 17 октября 2025 года.
