Турция приняла закон о правовом оформлении мирного процесса с курдами

Парламент Турции 10 августа принял закон, создающий правовую основу для роспуска запрещённой Рабочей партии Курдистана и реинтеграции её бывших членов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Закон поддержали 468 из 600 депутатов. Он предусматривает правовую защиту для бывших боевиков, не совершавших конкретных преступлений, а также может позволить приостановить наказание для некоторых осуждённых за членство в РПК.

Решение стало самым конкретным шагом Анкары в рамках мирного процесса после того, как в феврале 2025 года заключённый лидер РПК Абдулла Оджалан призвал организацию разоружиться и распуститься. В мае РПК объявила о прекращении вооружённой борьбы и роспуске, а два месяца спустя её боевики символически сожгли оружие на севере Ирака.

Предпосылки мирного процесса

РПК, которую Турция, США и ЕС признали террористической организацией, начала вооружённое восстание в 1984 году. За это время в конфликте погибли более 40 тысяч человек.

Мирный процесс публично начался в октябре 2024 года после неожиданного предложения лидера турецкой Партии националистического движения Девлета Бахчели позволить Оджалану обратиться к парламенту и объявить о роспуске РПК.

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Созданная в августе 2025 года парламентская комиссия впоследствии заслушала политиков, чиновников и представителей гражданского общества и рекомендовала законодательные изменения для разоружения и реинтеграции членов РПК.

В то же время новый закон не решает более широких требований курдов, касающихся расширения политических и культурных прав, изменений в антитеррористическом законодательстве и статуса Оджалана, который находится в тюрьме на острове Имралы с 1999 года.

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