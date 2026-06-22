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Вступ Украины и Молдовы в ЕС больше не будет синхронным - Фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Президент Еврокомиссии заявила, что после открытия первого кластера переговоров каждая страна продолжит евроинтеграцию своей скоростью. Она подчеркнула процесс, основанный на заслугах.

Вступ Украины и Молдовы в ЕС больше не будет синхронным - Фон дер Ляйен

После открытия первого кластера в переговорах о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовы каждая страна продолжит двигаться по пути к евроинтеграции своей скоростью, осуществляя различные реформы. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения саммита "Молдова-ЕС," передает УНН.

Детали

Только на прошлой неделе мы открыли первый переговорный кластер с Молдовой. Это историческая веха на вашем европейском пути, она открывает двери к процессу вступления в Европейский Союз, и это признание решимости, мужества и упорной работы Молдовы. Потому что именно это стоит за этим. Вы проводили реформы в очень сложных обстоятельствах. Вы придерживались своего курса, несмотря на постоянное давление и гибридные атаки со стороны россии. Этот первый кластер касается сильных институтов, надежного правосудия и верховенства права. Это основа всего процесса вступления. И с сегодняшним саммитом Европейский Союз и Молдова делают еще один шаг вперед вместе

- сказала фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего открытия кластеров, она подчеркнула, что "говорит только о Молдове".

Я считаю, что процесс, основанный на заслугах, гораздо лучше для Молдовы, чем термин "как можно скорее".  Потому что "как можно скорее" ни о чем не говорит. Но процесс, основанный на заслугах, четко указывает вам на основы нашей методологии, что было согласовано всеми 27 государствами-членами

- добавила фон дер Ляйен.

Напомним

Европейский Союз официально открыл первый этап переговоров о вступлении Украины, положив конец двухлетней задержке, вызванной венгерским вето.

Павел Башинский

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