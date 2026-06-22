Мадьяр инициирует отстранение президента Венгрии через изменения в конституции
Киев • УНН
Премьер-министр Петер Мадьяр объявил об инициативе отстранения президента и конституционной реформе осенью. Также запланированы меры для борьбы с коррупцией.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в понедельник, что его правительство инициирует отстранение президента Венгрии от должности путем внесения поправок в конституцию и осенью начнет конституционную реформу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Мадьяр также заявил в своем выступлении в парламенте, что его правительство введет широкие экономические, политические и правовые меры для искоренения коррупции в Венгрии, включая создание Национального управления по защите и возврату активов.
Напомним
Ранее парламент Венгрии одобрил изменения в конституцию страны, которыми запретил премьер-министру находиться во главе правительства более восьми лет.
Таким образом, бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану фактически запретили снова занимать эту должность.
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