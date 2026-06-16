Парламент Венгрии запретил Орбану возвращаться на пост премьер-министра

Парламент Венгрии одобрил изменения в конституцию страны, которыми запретил премьер-министру находиться во главе правительства более восьми лет. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану фактически запретили снова занимать эту должность.

Премьер-министр Петер Мадьяр отстранил Орбана от должности на выборах в апреле после 16 лет правления, получив большинство в две трети голосов в парламенте, что позволяет его партии отменять или изменять законодательство, принятое партией Орбана "Фидес", включая конституцию — говорится в статье.

Указывается, что поправкой предусмотрено, что лицо, ранее занимавшее должность премьер-министра не менее восьми лет, "не может быть избрано премьер-министром". Это касается сроков, которые длились после 2 мая 1990 года. При этом премьер-министр должен покинуть должность после восьми лет, или двух сроков.

Конституционная поправка также открывает путь для роспуска Управления по защите суверенитета, созданного правительством Орбана, которое стигматизировало оппозиционных деятелей и журналистов за обслуживание "иностранных интересов" — уточняет издание.

Кроме того, поправка возвращает государству права учредителей так называемых фондов управления активами общественных интересов. Правительство Орбана передало этим фондам государственные активы на сотни миллиардов форинтов.

Напомним

Управление по вопросам добропорядочности Венгрии считает, что деятельность должностных лиц правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана следует расследовать из-за "исчезновения миллиардов евро" средств Европейского Союза.

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