Орбан снова возглавил партию Фидес, несмотря на историческое поражение и низкие рейтинги

Виктор Орбан переизбран на пост лидера венгерской партии "Фидес", несмотря на растущее внутреннее недовольство после исторического поражения на парламентских выборах. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что голосование показало, что бывший премьер-министр продолжает доминировать в своей партии, даже несмотря на то, что поддержка среди населения уменьшилась, а "Фидес" переходит в оппозицию после 16 лет пребывания у власти. Не имея соперников, Орбан получил 729 голосов однопартийцев, ни одного "против", еще восемь воздержались.

Недавние опросы показывают мрачную картину для "Фидес", которая теряет поддержку после своего сокрушительного поражения в апреле от партии "Тиса", находящейся на подъеме. Последние опросы независимых социологов показывают, что "Тиса" премьер-министра Петера Мадьяра имеет почти втрое большую поддержку среди избирателей, чем "Фидес", что является резким поворотом для некогда доминирующей партии - говорится в статье.

Указывается, что 63-летний Орбан оставался непоколебимым в своей речи на съезде партии в Будапеште, характеризуя Мадьяра как "вице-короля", который служит интересам Запада. Он обвинил новую администрацию Венгрии в подрыве национального суверенитета, предупредив, что "к осени Венгрия будет оказывать сопротивление этим постоянным злоупотреблениям".

Орбан признал ответственность за стратегические провалы, которые привели к поражению "Фидес", но сказал, что все еще является нужным человеком, чтобы возглавить возрождение партии.

Напомним

Управление по вопросам добропорядочности Венгрии считает, что деятельность должностных лиц правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана следует расследовать из-за "исчезновения миллиардов евро" средств Европейского Союза.

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