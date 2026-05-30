США готовят для Орбана высокую должность в ООН ради иммунитета — СМИ
В Республиканской партии рассматривают назначение Виктора Орбана в ООН для получения иммунитета. Это должно защитить экс-премьера от судебных преследований в Венгрии.
В окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором экс-премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получит должность в ООН и таким образом будет защищен от судебных преследований на родине. Об этом сообщает проект расследований Vsquare, информирует УНН.
Отмечается, что конкретный портфель является второстепенным и по большей части неважным.
Важным является дипломатический иммунитет, который будет иметь (Орбан после — ред.) назначения на высокую должность в ООН. Этот иммунитет будет значительным, но его объем зависит от конкретной роли
Указывается, что согласно Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах 1946 года, только генеральный секретарь, заместители генсека и его помощники получают полный дипломатический иммунитет, эквивалентный иммунитету посла, что означает защиту практически от всех юридических процессов, включая уголовное преследование, для себя, своей супруги или супруга и несовершеннолетних детей.
"Руководители специализированных учреждений также имеют полный дипломатический иммунитет согласно конвенции. Однако должностные лица ООН более низкого ранга пользуются более узким функциональным иммунитетом: защита от судебного преследования только за действия, совершенные в их официальном качестве, а не за действия, совершенные до или вне рамок их работы в ООН", — объясняет издание.
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет принимать депутатский мандат и не будет работать в парламенте после проигранных выборов. Кроме того, появилась информация, что Орбан может готовиться к переезду в США на случай обострения ситуации в стране.
