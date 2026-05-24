Новый премьер Венгрии заявил о «целых кладбищах» проблем в бюджете после Орбана
Киев • УНН
Мадьяр заявил об искажениях бюджета и сомнительных контрактах правительства Орбана. Премьер планирует сократить расходы и разблокировать 10 миллиардов евро от ЕС.
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство Виктора Орбана оставило после себя серьезные проблемы в государственных финансах, из-за чего нынешняя власть не может делать точные экономические прогнозы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам Мадьяра, его правительство уже обнаружило признаки возможного искажения бюджетных показателей предыдущей властью. Партия Орбана "Фидес" эти обвинения отрицает.
Иногда мы видим не скелеты, вываливающиеся из шкафов, а целые кладбища
В частности, он упомянул соглашение на триллион форинтов с компанией 4iG, которую связывают с "Фидес".
Сокращение расходов и споры вокруг бюджета
Мадьяр заявил, что хочет сохранить часть социальных льгот, введенных предыдущим правительством, в частности налоговые льготы для матерей двоих детей. В то же время он предупредил о необходимости сокращения расходов в других сферах, а также анонсировал уменьшение зарплат чиновников и ограничение льгот для депутатов.
Премьер также сообщил, что рассчитывает договориться с Евросоюзом о разблокировании около 10 миллиардов евро финансирования, которое было заморожено из-за претензий Брюсселя к правительству Орбана относительно коррупции и верховенства права.
