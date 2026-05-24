Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 18890 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 36363 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 48101 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре Экстер
22 мая, 14:53 • 72146 просмотра
Рубио назвал условия для возобновления переговоров Украины и рф при участии США
22 мая, 14:21 • 106112 просмотра
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — Верховен
Эксклюзив
22 мая, 14:18 • 58778 просмотра
Украина наращивает "дроновую блокаду" оккупированных территорий - оборона россиян может посыпаться - эксперт
Эксклюзив
22 мая, 13:38 • 49666 просмотра
Лазеры будут сбивать «шахеды» — военный эксперт объяснил, как будет работать украинская система «Тризуб»
22 мая, 13:16 • 28602 просмотра
Время и место встречи Зеленского и Орбана еще должны согласовать - глава МИД
22 мая, 11:01 • 18545 просмотра
Первая большая волна жары в Европе угрожает рекордными температурами
Новый премьер Венгрии заявил о «целых кладбищах» проблем в бюджете после Орбана

Мадьяр заявил об искажениях бюджета и сомнительных контрактах правительства Орбана. Премьер планирует сократить расходы и разблокировать 10 миллиардов евро от ЕС.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство Виктора Орбана оставило после себя серьезные проблемы в государственных финансах, из-за чего нынешняя власть не может делать точные экономические прогнозы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По словам Мадьяра, его правительство уже обнаружило признаки возможного искажения бюджетных показателей предыдущей властью. Партия Орбана "Фидес" эти обвинения отрицает.

Иногда мы видим не скелеты, вываливающиеся из шкафов, а целые кладбища

– заявил Мадьяр, комментируя контракты, заключенные правительством Орбана незадолго до выборов.

В частности, он упомянул соглашение на триллион форинтов с компанией 4iG, которую связывают с "Фидес".

Мадьяр заявил, что хочет сохранить часть социальных льгот, введенных предыдущим правительством, в частности налоговые льготы для матерей двоих детей. В то же время он предупредил о необходимости сокращения расходов в других сферах, а также анонсировал уменьшение зарплат чиновников и ограничение льгот для депутатов.

Премьер также сообщил, что рассчитывает договориться с Евросоюзом о разблокировании около 10 миллиардов евро финансирования, которое было заморожено из-за претензий Брюсселя к правительству Орбана относительно коррупции и верховенства права.

