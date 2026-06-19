Украина приближается к применению роев крылатых ракет Ruta с боевым ИИ – Defense Express
Киев • УНН
Украина может получить возможность применять скоординированные рои крылатых ракет Ruta под управлением боевого искусственного интеллекта Hivemind. Испытания компаний Shield AI и Destinus показали быстрое приближение к практическому применению технологий.
Украина может получить возможность применять скоординированные рои крылатых ракет Ruta под управлением боевого искусственного интеллекта Hivemind и разведывательных дронов V-BAT. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на результаты испытаний компаний Shield AI и Destinus, пишет УНН.
Детали
Компании провели серию тестов по интеграции системы боевого искусственного интеллекта Hivemind на беспилотники различных типов. Во время испытаний дроны смогли автономно корректировать маршруты и выполнять задачи без постоянного вмешательства оператора.
От разведки до удара
На втором этапе испытаний был создан разведывательно-ударный контур, в котором разведывательный дрон V-BAT выполнял роль ретранслятора связи и передавал ударным платформам данные о целях.
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В компании отмечают, что дрон Hornet Block 2 может не только наносить удары по наземным целям, но и выполнять функции перехватчика воздушных целей, что открывает возможности для создания автономных роевых систем.
Следующий шаг – ракета Ruta
Во время третьего этапа специалисты отработали автономное планирование миссий, следование рельефу местности, обновление данных о целях непосредственно во время полета и выполнение сложных маневров.
На следующем этапе эти возможности будут перенесены на платформу Ruta в Украине, что позволит осуществлять скоординированные ударные действия между V-BAT и несколькими системами Ruta
В Defense Express отмечают, что компании прошли предварительные этапы испытаний за несколько месяцев, что свидетельствует о быстром приближении к практическому применению автоматизированных роевых технологий для крылатых ракет.
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