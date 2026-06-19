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Украина приближается к применению роев крылатых ракет Ruta с боевым ИИ – Defense Express

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Украина может получить возможность применять скоординированные рои крылатых ракет Ruta под управлением боевого искусственного интеллекта Hivemind. Испытания компаний Shield AI и Destinus показали быстрое приближение к практическому применению технологий.

Украина приближается к применению роев крылатых ракет Ruta с боевым ИИ – Defense Express

Украина может получить возможность применять скоординированные рои крылатых ракет Ruta под управлением боевого искусственного интеллекта Hivemind и разведывательных дронов V-BAT. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на результаты испытаний компаний Shield AI и Destinus, пишет УНН.

Детали

Компании провели серию тестов по интеграции системы боевого искусственного интеллекта Hivemind на беспилотники различных типов. Во время испытаний дроны смогли автономно корректировать маршруты и выполнять задачи без постоянного вмешательства оператора.

От разведки до удара

На втором этапе испытаний был создан разведывательно-ударный контур, в котором разведывательный дрон V-BAT выполнял роль ретранслятора связи и передавал ударным платформам данные о целях.

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В компании отмечают, что дрон Hornet Block 2 может не только наносить удары по наземным целям, но и выполнять функции перехватчика воздушных целей, что открывает возможности для создания автономных роевых систем.

Следующий шаг – ракета Ruta

Во время третьего этапа специалисты отработали автономное планирование миссий, следование рельефу местности, обновление данных о целях непосредственно во время полета и выполнение сложных маневров.

На следующем этапе эти возможности будут перенесены на платформу Ruta в Украине, что позволит осуществлять скоординированные ударные действия между V-BAT и несколькими системами Ruta

– сообщили в Shield AI.

В Defense Express отмечают, что компании прошли предварительные этапы испытаний за несколько месяцев, что свидетельствует о быстром приближении к практическому применению автоматизированных роевых технологий для крылатых ракет.

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Степан Гафтко

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