Британия до конца года передаст Украине 150 тыс. дронов и более 350 ракет ПВО и радаров
Киев • УНН
Великобритания предоставит Украине 150 тысяч дронов и более 350 ракет ПВО. Вооружение закупят за счет средств от использования замороженных активов России.
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 996 млн долларов, который будет включать дальнобойные снаряды, дроны, ракеты и радары для ПВО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает УНН.
Какой мы сегодня делаем вклад в защиту? В первую очередь, это 1 млрд долларов для пакетов PURL. Еще 1 млрд для 200 тыс. дальнобойных снарядов калибра 155-мм, 650 млн для 100 критических ракет Patriot. Еще 1 млрд для 1 млн украинских дронов
Он добавил, что договорился с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, что Великобритания предоставит 150 тыс. дронов, а также 350 ракет и радаров ПВО.
Министр подчеркнул, что все это будет доставлено до конца года как часть пакета, профинансированного за счет продажи конфискованных российских активов через кредитную программу ERA.
Дополнение
Как заявили в правительстве Великобритании, страна предоставит Украине 150 000 дронов до конца года в рамках пакета финансирования в размере 752 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защитить свою свободу и суверенитет.
Пакет, финансируемый Великобританией за счет займа на ускорение поступления доходов (ERA) в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, предоставляет Украине оборудование, которое срочно необходимо для борьбы с агрессивной войной россии. Заем обеспечивается поступлениями от иммобилизованных российских суверенных активов, о которых канцлер объявил в прошлом году. Этот пакет предусматривает поставку более 350 ракет и радаров ПВО, включая легкие многоцелевые ракеты (ЛМР) и наземные радиолокационные системы, до конца 2026 года. путин продолжает свои варварские воздушные атаки на гражданские цели, а радары и ракеты ПВО имеют решающее значение для защиты Украины
Напомним
Министры обороны Германии и Украины подписали соглашение, которое открывает путь к совместной разработке новой системы противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет.