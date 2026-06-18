Британия до конца года передаст Украине 150 тыс. дронов и более 350 ракет ПВО и радаров

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 996 млн долларов, который будет включать дальнобойные снаряды, дроны, ракеты и радары для ПВО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает УНН.

Какой мы сегодня делаем вклад в защиту? В первую очередь, это 1 млрд долларов для пакетов PURL. Еще 1 млрд для 200 тыс. дальнобойных снарядов калибра 155-мм, 650 млн для 100 критических ракет Patriot. Еще 1 млрд для 1 млн украинских дронов

Он добавил, что договорился с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, что Великобритания предоставит 150 тыс. дронов, а также 350 ракет и радаров ПВО.

Министр подчеркнул, что все это будет доставлено до конца года как часть пакета, профинансированного за счет продажи конфискованных российских активов через кредитную программу ERA.

Как заявили в правительстве Великобритании, страна предоставит Украине 150 000 дронов до конца года в рамках пакета финансирования в размере 752 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защитить свою свободу и суверенитет.

Пакет, финансируемый Великобританией за счет займа на ускорение поступления доходов (ERA) в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, предоставляет Украине оборудование, которое срочно необходимо для борьбы с агрессивной войной россии. Заем обеспечивается поступлениями от иммобилизованных российских суверенных активов, о которых канцлер объявил в прошлом году. Этот пакет предусматривает поставку более 350 ракет и радаров ПВО, включая легкие многоцелевые ракеты (ЛМР) и наземные радиолокационные системы, до конца 2026 года. путин продолжает свои варварские воздушные атаки на гражданские цели, а радары и ракеты ПВО имеют решающее значение для защиты Украины