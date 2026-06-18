Главный конструктор Fire Point Штилерман: гейм-чейнджер этой войны - воля украинцев

Вооружение и технологии важны, но главный гейм-чейнджер войны против россии — это воля украинского народа. Об этом во время брифинга на международной выставке Eurosatory-2026 в Париже заявил соучредитель и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман, пишет УНН.

"Наше оружие — не серебряная пуля и не гейм-чейнджер. Гейм-чейнджер — это воля к сопротивлению украинского народа. Только это. Мы сосредоточились на ударах на большие расстояния, потому что это не слишком конкурентный рынок: чтобы создать большую крылатую ракету, нужно инвестировать много денег, и мало компаний готовы на такой риск. Мы взяли этот риск на себя — и сделали это. Больше затрат на R&D, зато выходишь в конкурентную среду", — сказал Штилерман.

Отвечая на вопрос о том, какие еще технологические возможности были бы полезны украинцам, Штилерман сказал, в частности, о дронах, способных находиться на боевом дежурстве около суток, и авиапушках против управляемых бомб.

"БПЛА, который может находиться на боевом дежурстве около 24 часов на высоте 7000 метров, иметь пулемет и авиапушку для перехвата дронов типа "Шахед" — с двумя турбовинтовыми двигателями. Это позволило бы перехватывать "Шахеды" и уничтожать управляемые бомбы. Управляемая бомба не может быть сбита существующими зенитными ракетами — ты пробиваешь остаточное крыло, уничтожаешь систему управления полетом, но бомба продолжает лететь и падает не на цель, а на гражданское здание. Если подойти к ней с авиапушкой калибра 30 мм с воздуха — просто уничтожаешь ее. Вот и все", — сказал Штилерман.

Добавим

Украинская оборонная компания Fire Point — производитель ударных беспилотных систем и ракет, в частности ракеты Flamingo. Ее дроны FP-1 для ударов вглубь территории врага были зафиксированы в небе над москвой во время ударов по НПЗ в районе капотня.

Также компания недавно провела испытания ракеты-перехватчика FP-7.x, которая станет основой европейского баллистического щита — проект Freyja.