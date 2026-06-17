Для "Шрек 5" показали первый трейлер

Universal

Universal Pictures выпустила первый трейлер анимационного фильма "Шрек 5" ("Shrek 5"), пишет УНН.

Детали

"Это происходит... это действительно происходит! Смотрите "Шрек 5" только в кинотеатрах летом 2027 года", — подписала тизер-трейлер кинокомпания.

Universal выпустила трейлер фильма "Шрек 5" во вторник, как отмечает Variety, более чем за год до его выхода 30 июня 2027 года. Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас возвращаются в качестве голосов Шрека, Осла и Фионы. К ним присоединяются Зендея, комик Марчелло Эрнандес, звезда "Saturday Night Live", и Скайлер Джизондо ("Супермен" ("Superman"), "Знакомство с Факерами 3" ("Focker-in-Law")) в ролях детей Шрека и Фионы — Фелиции, Фергуса и Фаркла.

Трейлер начинается с книги сказок, пересказывающей оригинальную историю Шрека, Фионы и Осла из их оригинального фильма 2001 года. Осел прерывает повествование и говорит, что пришло время для трансформации, что может объяснить несколько иной стиль анимации сказочных существ. Друзья снова путешествуют по волшебной стране Далеко-Далеко и встречают великана, стражей порядка и жуткого снеговика, который является пародией на Олафа из "Холодного сердца" — "Хочешь встречаться со снеговиком?" — спрашивает он из жуткого переулка. Они также воссоединяются с Пряничным человечком. Трейлер заканчивается тем, что Шрек, Фиона, их дети и Осел заперты в тюремной камере, пока Осел поет "Baby Come Back" и "Roxanne", что очень разочаровывает Шрека.

"Шрек 5" — это первая часть франшизы за 17 лет, со времен "Шрека навсегда" ("Shrek Forever After") в 2010 году. С тех пор было два спин-оффа: "Кот в сапогах" ("Puss in Boots") 2011 года и его продолжение 2022 года "Кот в сапогах 2: Последнее желание" ("Puss in Boots: The Last Wish").

Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена