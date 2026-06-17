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Для "Шрек 5" показали первый трейлер

Киев • УНН

 • 3054 просмотра

Universal выпустила первый трейлер «Шрек 5» с датой премьеры 30 июня 2027 года. К своим ролям вернутся Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас.

Для "Шрек 5" показали первый трейлер
Universal

Universal Pictures выпустила первый трейлер анимационного фильма "Шрек 5" ("Shrek 5"), пишет УНН.

Детали

"Это происходит... это действительно происходит! Смотрите "Шрек 5" только в кинотеатрах летом 2027 года", — подписала тизер-трейлер кинокомпания.

Universal выпустила трейлер фильма "Шрек 5" во вторник, как отмечает Variety, более чем за год до его выхода 30 июня 2027 года. Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас возвращаются в качестве голосов Шрека, Осла и Фионы. К ним присоединяются Зендея, комик Марчелло Эрнандес, звезда "Saturday Night Live", и Скайлер Джизондо ("Супермен" ("Superman"), "Знакомство с Факерами 3" ("Focker-in-Law")) в ролях детей Шрека и Фионы — Фелиции, Фергуса и Фаркла.

Трейлер начинается с книги сказок, пересказывающей оригинальную историю Шрека, Фионы и Осла из их оригинального фильма 2001 года. Осел прерывает повествование и говорит, что пришло время для трансформации, что может объяснить несколько иной стиль анимации сказочных существ. Друзья снова путешествуют по волшебной стране Далеко-Далеко и встречают великана, стражей порядка и жуткого снеговика, который является пародией на Олафа из "Холодного сердца" — "Хочешь встречаться со снеговиком?" — спрашивает он из жуткого переулка. Они также воссоединяются с Пряничным человечком. Трейлер заканчивается тем, что Шрек, Фиона, их дети и Осел заперты в тюремной камере, пока Осел поет "Baby Come Back" и "Roxanne", что очень разочаровывает Шрека.

"Шрек 5" — это первая часть франшизы за 17 лет, со времен "Шрека навсегда" ("Shrek Forever After") в 2010 году. С тех пор было два спин-оффа: "Кот в сапогах" ("Puss in Boots") 2011 года и его продолжение 2022 года "Кот в сапогах 2: Последнее желание" ("Puss in Boots: The Last Wish").

Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена12.08.25, 21:19 • 54236 просмотров

Юлия Шрамко

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