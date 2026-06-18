Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский

Украинская компания Fire Point приближается к производству баллистических ракет. На этом фоне министры обороны Украины и Германии подписали соглашение об объединении технологических возможностей. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.

По словам главы государства, Украина и Германия имеют собственные технологические наработки, которые могут быть объединены для создания новых оборонных решений.

"Определенные технологии есть у Германии. Сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение, чтобы объединить эти возможности вместе", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Украине уже есть компания, которая приближается к освоению производства баллистических ракет.

"В Украине у нас есть компания, которая способна производить баллистические ракеты. Fire Point движется к этому. И у вас есть способные компании тоже", – отметил глава государства.

Он добавил, что переговоры о такой кооперации уже проводились с руководителями соответствующих предприятий.

"Мы уже вели переговоры с этими лидерами", – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал участников антибаллистической коалиции приложить максимум усилий и дать результаты уже в этом году.

В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита Freyja

Напомним

Как сообщила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех, баллистическая ракета FP-7 производства украинской компании Fire Point уже проходит сертификацию, запуск баллистической ракеты FP-9 ожидается до конца года.

Украина также выступила инициатором создания панъевропейского антибаллистического щита – Freyja. Основой этой системы противовоздушной защиты является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле – ожидается, что их цена составит около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

FP-7.x во время недавнего испытания достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot.

16 июня немецкий производитель радарных комплексов Hensoldt присоединился к проекту по созданию панъевропейского антибаллистического щита Freyja.

По информации из открытых источников, в Freyja, кроме немецких радаров дальнего обнаружения, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.