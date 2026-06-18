Для четвертого фильма о «Человеке-пауке» с Холландом появился новый трейлер

Sony Pictures выпустила новый трейлер фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" (Spider-Man: Brand New Day) с Томом Холландом в главной роли Человека-паука/Питера Паркера, пишет УНН.

Премьера фильма Sony и Marvel запланирована на 31 июля.

Детали

Как отмечает Variety, после фильма 2021 года "Человек-паук: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home), события нового фильма во вселенной Человека-паука начинаются через четыре года после окончания предыдущего фильма. Вычеркнув себя из жизни и воспоминаний окружающих, Питер живет один и "борется с преступностью в Нью-Йорке, который больше не знает его имени", согласно официальному логлайну фильма. "Он полностью посвятил себя защите своего города — полноценный Человек-паук — но с ростом требований к нему давление вызывает удивительную физическую эволюцию, которая угрожает его существованию, даже когда странная новая схема преступлений порождает одну из самых мощных угроз, с которыми он когда-либо сталкивался".

Помимо Холланда, возвращаются Зендея, Джейкоб Баталон, Марк Руффало, Джон Бернтал и Майкл Мандо, а также к актерскому составу присоединились новые актеры, в частности Сэди Синк, Трамелл Тиллман, Лиза Колон-Заяс и Марвин Джонс II.

На кадрах, показанных на CinemaCon, зрители увидели Эм-Джей в исполнении Зендеи с новым возлюбленным и осознание Паркером того, что она двинулась дальше.

Пока что каждый новый взгляд на долгожданный фильм о "Человеке-пауке" захватывал поклонников и даже устанавливал несколько рекордов. Предыдущий трейлер фильма вошел в историю как первый трейлер фильма, который пересек отметку в 1 миллиард просмотров; трейлер, выпущенный 17 марта, достиг этой отметки всего за четыре дня. Всего за 24 часа после выхода трейлер уже собрал более 718 миллионов просмотров.

На CinemaCon глава Sony Том Ротман отметил это достижение. "Это невероятно масштабно, как и все, что мы когда-либо создавали, и все же это не похоже ни на что, что мы когда-либо создавали, — сказал он. — И в нем Том Холланд — и я могу это сказать, потому что видел фильм — в своей лучшей актерской игре".

Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"