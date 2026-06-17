Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"

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Актер Том Холланд, играющий Человека-паука в киновселенной Marvel, с приближением четвертого фильма уже имеет представление о том, кто мог бы сыграть супергероя после него, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

В новом интервью Холланд сказал, что актер из сериала "Юношество" (Adolescence) был бы хорошим преемником в роли Питера Паркера.

"Оуэн Купер был бы потрясающим, - сказал Холланд Esquire UK. - Очевидно, что он чрезвычайно талантлив и сейчас о нем все говорят".

Купер получил признание после главной роли в мини-сериале Netflix "Юношество", которая принесла ему награды BAFTA TV Awards, "Золотой глобус" и Primetime Emmy.

Холланд также отметил в интервью, что хотел бы участвовать в разработке персонажа после того, как закончит со съемками, но говорит, что "довольно трудно получить продюсерские права на будущие фильмы".

"Так же, как Роберт Дауни был для меня наставником в моих первых трех фильмах, я бы с удовольствием стал этим человеком для того, кто будет следующим", – добавил он.

Это не первый раз, когда Холланд упоминает Роберта Дауни-младшего как наставника в интервью.

"Для того, кто будет следующим, будь то Майлз Моралес, Паук-Гвен, Женщина-паук или что-то подобное, я бы с удовольствием присоединился к созданию следующей главы, – недавно сказал Холланд журналу Empire. - Как бы это ни выглядело, не знаю. Но если бы я мог сделать то, что Дауни сделал для меня, то я был бы так счастлив, уходя в закат".

Человек-паук, которого играет Холланд, впервые появился в фильме "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War) 2016 года, официально став частью киновселенной Marvel.

Выход нового фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" (Spider-Man: Brand New Day) запланирован на 31 июля 2026 года. В фильме снимаются Холланд, снова сыгравший роль Питера Паркера, и Зендея в роли Эм-Джей. Также подтверждено, что в фильме снимутся Джон Бернтал, Сэди Синк и Лиза Колон-Заяс.

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