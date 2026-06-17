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Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"

Киев • УНН

 • 3972 просмотра

Актер Том Холланд видит Оуэна Купера следующим исполнителем роли Питера Паркера. Он также планирует стать наставником для нового поколения героев Marvel.

Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"
instagram.com/tomholland2013

Актер Том Холланд, играющий Человека-паука в киновселенной Marvel, с приближением четвертого фильма уже имеет представление о том, кто мог бы сыграть супергероя после него, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

В новом интервью Холланд сказал, что актер из сериала "Юношество" (Adolescence) был бы хорошим преемником в роли Питера Паркера.

"Оуэн Купер был бы потрясающим, - сказал Холланд Esquire UK. - Очевидно, что он чрезвычайно талантлив и сейчас о нем все говорят".

Купер получил признание после главной роли в мини-сериале Netflix "Юношество", которая принесла ему награды BAFTA TV Awards, "Золотой глобус" и Primetime Emmy.

Холланд также отметил в интервью, что хотел бы участвовать в разработке персонажа после того, как закончит со съемками, но говорит, что "довольно трудно получить продюсерские права на будущие фильмы".

"Так же, как Роберт Дауни был для меня наставником в моих первых трех фильмах, я бы с удовольствием стал этим человеком для того, кто будет следующим", – добавил он.

Это не первый раз, когда Холланд упоминает Роберта Дауни-младшего как наставника в интервью.

"Для того, кто будет следующим, будь то Майлз Моралес, Паук-Гвен, Женщина-паук или что-то подобное, я бы с удовольствием присоединился к созданию следующей главы, – недавно сказал Холланд журналу Empire. - Как бы это ни выглядело, не знаю. Но если бы я мог сделать то, что Дауни сделал для меня, то я был бы так счастлив, уходя в закат".

Человек-паук, которого играет Холланд, впервые появился в фильме "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War) 2016 года, официально став частью киновселенной Marvel.

Выход нового фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" (Spider-Man: Brand New Day) запланирован на 31 июля 2026 года. В фильме снимаются Холланд, снова сыгравший роль Питера Паркера, и Зендея в роли Эм-Джей. Также подтверждено, что в фильме снимутся Джон Бернтал, Сэди Синк и Лиза Колон-Заяс.

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Юлия Шрамко

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