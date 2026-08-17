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В Запорожской области враг атаковал автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовое село

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, перевозивший хлеб жителям Беленького. Также повреждён скутер, возник пожар, но пострадавших нет.

В Запорожской области враг атаковал автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовое село

Оккупанты атаковали fpv-дроном автомобиль, который вез хлеб жителям Беленького в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

россияне атаковали fpv-дроном автомобиль, который вез хлеб жителям Беленького. Из-за атак дронов также  поврежден частный скутер, возник пожар на открытой территории 

- сообщил Федоров.

По его словам, в Беленьком Первом из-за удара российского дрона загорелся дом, обошлось без пострадавших.

россияне ночью атаковали Запорожье: удар по ТЦ и промышленному предприятию15.08.26, 03:56 • 7008 просмотров

Антонина Туманова

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