В Запорожской области враг атаковал автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовое село
Киев • УНН
Российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, перевозивший хлеб жителям Беленького. Также повреждён скутер, возник пожар, но пострадавших нет.
Оккупанты атаковали fpv-дроном автомобиль, который вез хлеб жителям Беленького в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
россияне атаковали fpv-дроном автомобиль, который вез хлеб жителям Беленького. Из-за атак дронов также поврежден частный скутер, возник пожар на открытой территории
По его словам, в Беленьком Первом из-за удара российского дрона загорелся дом, обошлось без пострадавших.
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