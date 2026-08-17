В Запорожской области враг атаковал автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовое село

Оккупанты атаковали fpv-дроном автомобиль, который вез хлеб жителям Беленького в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

россияне атаковали fpv-дроном автомобиль, который вез хлеб жителям Беленького. Из-за атак дронов также поврежден частный скутер, возник пожар на открытой территории - сообщил Федоров.

По его словам, в Беленьком Первом из-за удара российского дрона загорелся дом, обошлось без пострадавших.

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