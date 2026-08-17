На Запоріжжі ворог атакував автомобіль, що віз хліб у прифронтове село

Окупанти атакували fpv- дроном авто, що везло хліб мешканцям Біленького, що на Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

росіяни атакували fpv- дроном авто, що везло хліб мешканцям Біленького. Через атаки дронів також пошкоджений приватний скутер, виникла пожежа на відкритій території - повідомив Федоров.

За його словами, у Біленькому Першому через удар російського дрона загорівся будинок, обійшлося без постраждалих.

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