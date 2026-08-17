На Запоріжжі ворог атакував автомобіль, що віз хліб у прифронтове село
Київ • УНН
Російські війська атакували FPV-дроном автомобіль, що перевозив хліб мешканцям Біленького. Також пошкоджено скутер, виникла пожежа, але постраждалих немає.
Окупанти атакували fpv- дроном авто, що везло хліб мешканцям Біленького, що на Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
росіяни атакували fpv- дроном авто, що везло хліб мешканцям Біленького. Через атаки дронів також пошкоджений приватний скутер, виникла пожежа на відкритій території
За його словами, у Біленькому Першому через удар російського дрона загорівся будинок, обійшлося без постраждалих.
росіяни вночі атакували Запоріжжя: удар по ТЦ та промисловому підприємству15.08.26, 03:56 • 7104 перегляди