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Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Швеция выделяет 108 млн долларов на инициативу PURL для закупки ПВО и снарядов. Общий вклад страны в проект достиг 543 миллионов долларов.

Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL

Швеция выделяет 108 миллионов долларов на поддержку американской инициативы PURL для Украины. Это уже четвертый раз, когда Швеция оказывает помощь в рамках данной инициативы, сообщает УНН со ссылкой на шведское правительство.

Детали

Министр обороны страны Пол Йонсон отметил: благодаря инициативе Украина может быстро получить доступ к американскому оборонному оборудованию высшего приоритета, в частности к современным средствам противовоздушной обороны и боеприпасам.

Поддержка Швеции является долгосрочной, всеобъемлющей и основывается на потребностях Украины

 - добавил он.

С момента полномасштабного российского вторжения Швеция предоставила Украине военную помощь на сумму 128 миллиардов крон. Часть этих средств была направлена на поддержку фондов и инициатив других стран.

С учетом нового взноса общий объем поддержки Швеции для PURL составляет 543 миллиона долларов.

Зеленский анонсировал новые пакеты ПВО для Украины на заседании "Рамштайн"18.06.26, 13:55 • 1914 просмотров

Евгений Устименко

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