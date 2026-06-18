Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
Киев • УНН
Швеция выделяет 108 млн долларов на инициативу PURL для закупки ПВО и снарядов. Общий вклад страны в проект достиг 543 миллионов долларов.
Швеция выделяет 108 миллионов долларов на поддержку американской инициативы PURL для Украины. Это уже четвертый раз, когда Швеция оказывает помощь в рамках данной инициативы, сообщает УНН со ссылкой на шведское правительство.
Детали
Министр обороны страны Пол Йонсон отметил: благодаря инициативе Украина может быстро получить доступ к американскому оборонному оборудованию высшего приоритета, в частности к современным средствам противовоздушной обороны и боеприпасам.
Поддержка Швеции является долгосрочной, всеобъемлющей и основывается на потребностях Украины
С момента полномасштабного российского вторжения Швеция предоставила Украине военную помощь на сумму 128 миллиардов крон. Часть этих средств была направлена на поддержку фондов и инициатив других стран.
С учетом нового взноса общий объем поддержки Швеции для PURL составляет 543 миллиона долларов.
Зеленский анонсировал новые пакеты ПВО для Украины на заседании "Рамштайн"18.06.26, 13:55 • 1914 просмотров