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Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития

Киев • УНН

 • 6810 просмотра

Святослав Павлюк рассказал о развитии возобновляемой энергии для уменьшения импорта. Сейчас она способна обеспечить только критическую инфраструктуру городов.

Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Фото: pixabay

Альтернативная энергия или возобновляемая — это совокупность технологий, позволяющих получать электроэнергию, тепло и топливо из чистых и неисчерпаемых природных ресурсов вместо традиционного ископаемого топлива. Эти ресурсы либо существуют постоянно, либо периодически появляются в природе, например, энергия солнца, ветра или воды. Альтернативная энергетика не имеет вредных отходов и не разрушает экосистему. В комментарии УНН исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Святослав Павлюк рассказал о том, какими бывают виды альтернативной энергии и каковы перспективы ее развития в Украине.

Альтернативная энергетика в Украине, какие бывают виды

Как отмечает Павлюк, украинское законодательство перестает использовать терминологию "альтернативная энергетика", а начинает использовать термин — "возобновляемая энергия".

То есть — это доступность к источникам возобновляемой энергии — это солнце, это ветер, это геотермальная энергетика. Ее раньше называли почему-то "альтернативная", но фактически она является "возобновляемой энергетикой"

— говорит Павлюк.

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Перспективы развития альтернативной энергетики Украины

По его словам, Украина является энергодефицитной страной, и мы всегда покупали газ, импортировали нефть, импортировали ядерное топливо.

То есть у нас нет необходимого количества ресурса для того, чтобы быть энергосамостоятельной страной. Местные источники энергии — они дают возможность этот импорт резко сократить, что, соответственно, положительно влияет и на энергетический баланс, и на платежный баланс страны. Перспективы в этом направлении хорошие, в частности это определено и в нашей энергетической стратегии, наших внешнеполитических обязательствах

 — отметил Павлюк.

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Он подчеркивает, что тенденция четкая: максимальное использование местных видов энергии и уменьшение импорта.

Та же тенденция прослеживается и в Европейском зеленом соглашении, частью которого мы являемся, — European Green Deal. И это в целом речь идет о сокращении зависимости от импорта энергии всех стран Европы из, условно говоря, арабских стран, россии. То есть цивилизационное изменение Европейского зеленого соглашения заключается в отказе от ископаемого топлива и переходе на местную энергетику. И соответственно, мы являемся частью всего этого процесса, нравится нам это или не нравится

— добавил Павлюк.

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Какой вид альтернативной энергетики наиболее перспективен

Он подчеркивает, что энергетика делится, в частности, на два типа: на погодозависимую и погодонезависимую, и каждая система должна иметь "определенный микс" тех или иных источников для того, чтобы функционировать нормально. 

Если не ошибаюсь, то в Таджикистане 95% энергетики — это гидрогенерация. У них воды много, у них горы. Так же есть основополагающий компонент в Норвегии, в Швейцарии. Поэтому у них эта часть будет большой, например

— говорит директор ассоциации.

В то же время он подчеркивает, что и ветряки, и "солнце" — они являются погодозависимыми решениями.

То есть вы должны иметь систему, которая будет максимально использовать местные виды энергии, возобновляемые источники: солнце, ветер, гидроресурсы и дополнять их другими маневренными мощностями, которые работают независимо от погоды. Потому что, если у нас зима, темно, облака, холодно, нет ветра, то все ваши альтернативные источники не работают. Соответственно, вам нужно иметь в базе какую-то атомную энергию, иметь какие-то тепловые электростанции или газовые

— отметил Павлюк.

Он подчеркивает, что, например, в Житомире, Виннице есть отдельные станции альтернативной энергетики, однако, по его словам, ими сложно обеспечить полную потребность населения, тем не менее они есть.

То есть в каждой ситуации, в каждой стране, в каждом регионе у вас есть определенный микс. Например, возле Одессы можно ставить ветряки. Поставить ветряки где-то условно на Волыни — их производительность будет меньше. Поэтому каждый раз локальная местная система будет иметь разный микс "солнца", "ветра" и так далее

— добавляет эксперт.

Кроме того, он подчеркивает, что в зимний период альтернативная энергетика на сегодняшний день неспособна обеспечить потребность населения. На примере Житомира он отмечает, что в городе есть когенерационные машины, которые производят электроэнергию и тепло, пеллетные котлы, которые работают на выдачу тепла на местных видах энергии.

То есть они там есть, но это пока далеко от общей потребности города. На сегодняшний день местная энергия способна обеспечить потребности критической инфраструктуры, то есть водоканалов, коммунэнерго, например, освещение улиц, но обеспечить работу промышленности и обеспечить полное снабжение электроэнергией населения — это сейчас невозможно

— подчеркивает Павлюк.

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