Рада одобрила новые правила для "зеленой" энергетики: что предусматривается

Верховная Рада приняла в целом законопроект №13219, направленный на совершенствование конкурентных условий производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, сообщили в парламенте и разъяснили в Минэнерго, пишет УНН.

Подробности

Как сообщается, документ направлен на то, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива и развивать собственное производство "зеленой" энергии - солнечной, ветровой, гидроэнергии и других альтернативных источников.

Документ, в частности, устанавливает правила "зеленых" аукционов для поддержки компаний, которые будут строить и подключать объекты возобновляемой энергетики.

По данным Минэнерго, закон предусматривает:

введение поддержки победителей аукционов по возобновляемой энергетике в форме “чистой” рыночной премии (FiP) вместо контрактов на разницу (CfD);

продление действия «зеленых» аукционов до 31 декабря 2034 года вместо ранее определенной даты - 31 декабря 2029 года;

снижение финансовой нагрузки на участников “зеленых” аукционов;

большую гибкость в формировании квот.

Закон, как отмечается, также интегрирует современные решения по энергосбережению и гармонизирует рынок с европейскими стандартами.

Принятие законопроекта формирует новые условия для возобновления инвестиционной активности в сфере ВИЭ и создает основу для запуска новых аукционов и развития проектов возобновляемой энергетики в Украине, указали в Минэнерго.

Также парламент проголосовал другой "энергетический" закон - поддержал в первом чтении законопроект №14067 о развитии эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

"Это решение создает основу для системной модернизации теплосетей и поэтапного внедрения индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к централизованному теплоснабжению", - пояснил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в соцсетях.

По предварительным оценкам, отметил он, их установка позволяет сократить потребление тепла на 15-30%, уменьшить потери в сетях и повысить качество услуг для людей.

"Закон предусматривает поэтапное внедрение ИТП – через три года после вступления его в силу. Для домов, где ИТП уже установлены или где нет технической возможности для монтажа, дополнительных требований не предусмотрено", - рассказал Кулеба.

