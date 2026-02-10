Рада одобрила новые правила для "зеленой" энергетики: что предусматривается

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
13:08 • 5728 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 12207 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 10826 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 15563 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 15629 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26136 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 34868 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30699 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27948 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 23360 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.6м/с
64%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto10 февраля, 06:01 • 17741 просмотра
Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского10 февраля, 08:13 • 8120 просмотра
Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждатьPhoto10 февраля, 08:41 • 5256 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo10 февраля, 08:49 • 17580 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 11937 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 4520 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 15576 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 11956 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 34616 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 42650 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Тимур Миндич
Алексей Гончаренко
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Село
Соединённые Штаты
Милан
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 17778 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 19457 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 19509 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 45641 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 47571 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Рада одобрила новые правила для "зеленой" энергетики: что предусматривается

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №13219, направленный на совершенствование конкурентных условий производства электроэнергии из возобновляемых источников. Документ способствует уменьшению зависимости от ископаемого топлива и развитию собственного производства "зеленой" энергии.

Рада одобрила новые правила для "зеленой" энергетики: что предусматривается

Верховная Рада приняла в целом законопроект №13219, направленный на совершенствование конкурентных условий производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, сообщили в парламенте и разъяснили в Минэнерго, пишет УНН.

Подробности

Как сообщается, документ направлен на то, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива и развивать собственное производство "зеленой" энергии - солнечной, ветровой, гидроэнергии и других альтернативных источников.

Документ, в частности, устанавливает правила "зеленых" аукционов для поддержки компаний, которые будут строить и подключать объекты возобновляемой энергетики.

По данным Минэнерго, закон предусматривает:

  • введение поддержки победителей аукционов по возобновляемой энергетике в форме “чистой” рыночной премии (FiP) вместо контрактов на разницу (CfD);
    • продление действия «зеленых» аукционов до 31 декабря 2034 года вместо ранее определенной даты - 31 декабря 2029 года;
      • снижение финансовой нагрузки на участников “зеленых” аукционов;
        • большую гибкость в формировании квот.

          Закон, как отмечается, также интегрирует современные решения по энергосбережению и гармонизирует рынок с европейскими стандартами.

          Принятие законопроекта формирует новые условия для возобновления инвестиционной активности в сфере ВИЭ и создает основу для запуска новых аукционов и развития проектов возобновляемой энергетики в Украине, указали в Минэнерго.

          Также парламент проголосовал другой "энергетический" закон - поддержал в первом чтении законопроект №14067 о развитии эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

          "Это решение создает основу для системной модернизации теплосетей и поэтапного внедрения индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к централизованному теплоснабжению", - пояснил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в соцсетях.

          По предварительным оценкам, отметил он, их установка позволяет сократить потребление тепла на 15-30%, уменьшить потери в сетях и повысить качество услуг для людей.

          "Закон предусматривает поэтапное внедрение ИТП – через три года после вступления его в силу. Для домов, где ИТП уже установлены или где нет технической возможности для монтажа, дополнительных требований не предусмотрено", - рассказал Кулеба.

          Ситуация в Сумской, Харьковской и Полтавской областях критическая: Зеленский провел селектор по энергетике 10 февраля10.02.26, 14:28 • 4396 просмотров

          Юлия Шрамко

          ОбществоЭкономика
          Энергетика
          Отопление
          Социальная сеть
          Электроэнергия
          Министерство энергетики Украины
          Верховная Рада
          Украина