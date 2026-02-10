Рада одобрила новые правила для "зеленой" энергетики: что предусматривается
Верховная Рада приняла законопроект №13219, направленный на совершенствование конкурентных условий производства электроэнергии из возобновляемых источников. Документ способствует уменьшению зависимости от ископаемого топлива и развитию собственного производства "зеленой" энергии.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №13219, направленный на совершенствование конкурентных условий производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Как сообщается, документ направлен на то, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива и развивать собственное производство "зеленой" энергии - солнечной, ветровой, гидроэнергии и других альтернативных источников.
Документ, в частности, устанавливает правила "зеленых" аукционов для поддержки компаний, которые будут строить и подключать объекты возобновляемой энергетики.
По данным Минэнерго, закон предусматривает:
- введение поддержки победителей аукционов по возобновляемой энергетике в форме “чистой” рыночной премии (FiP) вместо контрактов на разницу (CfD);
- продление действия «зеленых» аукционов до 31 декабря 2034 года вместо ранее определенной даты - 31 декабря 2029 года;
- снижение финансовой нагрузки на участников “зеленых” аукционов;
- большую гибкость в формировании квот.
Закон, как отмечается, также интегрирует современные решения по энергосбережению и гармонизирует рынок с европейскими стандартами.
Принятие законопроекта формирует новые условия для возобновления инвестиционной активности в сфере ВИЭ и создает основу для запуска новых аукционов и развития проектов возобновляемой энергетики в Украине, указали в Минэнерго.
Также парламент проголосовал другой "энергетический" закон - поддержал в первом чтении законопроект №14067 о развитии эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.
"Это решение создает основу для системной модернизации теплосетей и поэтапного внедрения индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к централизованному теплоснабжению", - пояснил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в соцсетях.
По предварительным оценкам, отметил он, их установка позволяет сократить потребление тепла на 15-30%, уменьшить потери в сетях и повысить качество услуг для людей.
"Закон предусматривает поэтапное внедрение ИТП – через три года после вступления его в силу. Для домов, где ИТП уже установлены или где нет технической возможности для монтажа, дополнительных требований не предусмотрено", - рассказал Кулеба.
