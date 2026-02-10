Ситуация в Сумской, Харьковской и Полтавской областях критическая: Зеленский провел селектор по энергетике 10 февраля

Фото: t.me/V_Zelenskiy_officia

Во вторник, 10 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике в регионах. Он заслушал и обсудил отчеты из Сумской, Харьковской и Полтавской областей, где сейчас сложнее всего с электроснабжением, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Детали

Как отметил Зеленский, не во всех общинах проблемы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы. В то же время есть проблемы в Днепропетровской области, в частности в Кривом Роге: реакция властей на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто являются запоздалой, заявил глава государства.

В части общин Одесской области принимаются дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении. Важно, чтобы по каждому такому дому был четкий ответ местных властей относительно реального обеспечения людей - сказал Зеленский.

Также Президент заслушал доклад МВД Украины о получении от партнеров дополнительного оборудования, а именно - генераторов, которые пополнят резервы для оперативного реагирования.

Он добавил: Воздушные силы ВСУ должны действовать тоже значительно оперативнее, чтобы нарастить, как это было уже определено, возможности защиты Харьковщины и других областей, граничащих с россией, от "шахедов" и других ударных дронов.

Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся. Благодарен каждой стране, каждому обществу, которые помогают Украине - нашим городам и общинам. Быть с Украиной - это быть защитниками жизни - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд разговоров, в частности с министром обороны Украины, где речь шла о вопросах обеспечения армии, в частности, что касается предполагаемого и достаточного снабжения дронов и других средств в войска.