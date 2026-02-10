Ситуация в Сумской, Харьковской и Полтавской областях критическая: Зеленский провел селектор по энергетике 10 февраля
Киев • УНН
Президент Зеленский 10 февраля провел селектор по энергетике, обсудив ситуацию в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Он также отметил запоздалую реакцию властей в Днепропетровской области и необходимость усиления защиты от дронов.
Во вторник, 10 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике в регионах. Он заслушал и обсудил отчеты из Сумской, Харьковской и Полтавской областей, где сейчас сложнее всего с электроснабжением, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.
Детали
Как отметил Зеленский, не во всех общинах проблемы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы. В то же время есть проблемы в Днепропетровской области, в частности в Кривом Роге: реакция властей на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто являются запоздалой, заявил глава государства.
В части общин Одесской области принимаются дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении. Важно, чтобы по каждому такому дому был четкий ответ местных властей относительно реального обеспечения людей
Также Президент заслушал доклад МВД Украины о получении от партнеров дополнительного оборудования, а именно - генераторов, которые пополнят резервы для оперативного реагирования.
Он добавил: Воздушные силы ВСУ должны действовать тоже значительно оперативнее, чтобы нарастить, как это было уже определено, возможности защиты Харьковщины и других областей, граничащих с россией, от "шахедов" и других ударных дронов.
Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся. Благодарен каждой стране, каждому обществу, которые помогают Украине - нашим городам и общинам. Быть с Украиной - это быть защитниками жизни
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд разговоров, в частности с министром обороны Украины, где речь шла о вопросах обеспечения армии, в частности, что касается предполагаемого и достаточного снабжения дронов и других средств в войска.