Ситуація на Сумщині, Харківщині та Полтавщині критична: Зеленський провів селектор щодо енергетики 10 лютого

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Президент Зеленський 10 лютого провів селектор щодо енергетики, обговоривши ситуацію на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Він також наголосив на запізнілій реакції влади в Дніпропетровській області та потребі посилення захисту від дронів.

Ситуація на Сумщині, Харківщині та Полтавщині критична: Зеленський провів селектор щодо енергетики 10 лютого
Фото: t.me/V_Zelenskiy_officia

У вівторок, 10 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в енергетиці у регіонах. Він заслухав і обговорив звіти із Сумщини, Харківщини й Полтавщини, де зараз найскладніше з електропостачанням, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram.

Деталі

Як зазначив Зеленський, не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Водночас є проблеми в Дніпропетровській області, зокрема в Кривому Розі: реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою, заявив глава держави.

У частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей

- сказав Зеленський.

Також Президент заслухав доповідь МВС України про отримання від партнерів додаткового обладнання, а саме - генераторів, які поповнять резерви для оперативного реагування.

Він додав: Повітряні сили ЗСУ мають діяти теж значно оперативніше, щоб наростити, як це було вже визначено, можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із росією, від "шахедів" та інших ударних дронів.

Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються. Вдячний кожній країні, кожному суспільству, які допомагають Україні - нашим містам та громадам. Бути з Україною - це бути захисниками життя

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів низку розмов, зокрема з міністром оборони України, де йшлося про питання забезпечення армії, зокрема, що стосується передбачуваного й достатнього постачання дронів та інших засобів у війська.

Євген Устименко

