Маємо доопрацювати усі питання щодо забезпечення армії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів низку розмов, зокрема з міністром оборони України, де йшлося про питання забезпечення армії, зокрема, що стосується передбачуваного й достатнього постачання дронів та інших засобів у війська. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була розмова з міністром оборони України, з нашими дипломатами, з учасниками переговорної групи. Від усіх у нашій державі треба більше активності, щоб зараз, у лютому, не було жодного пустого дня посилення України й для нашої можливості закінчити війну достойно та надійно