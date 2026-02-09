Маємо доопрацювати усі питання щодо забезпечення армії - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністром оборони щодо забезпечення армії. Обговорювалося передбачуване та достатнє постачання дронів та інших засобів.
Президент України Володимир Зеленський провів низку розмов, зокрема з міністром оборони України, де йшлося про питання забезпечення армії, зокрема, що стосується передбачуваного й достатнього постачання дронів та інших засобів у війська. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Була розмова з міністром оборони України, з нашими дипломатами, з учасниками переговорної групи. Від усіх у нашій державі треба більше активності, щоб зараз, у лютому, не було жодного пустого дня посилення України й для нашої можливості закінчити війну достойно та надійно
Він наголосив, що є важливий результат із Starlink.
Одна з вагомих змін. Маємо доопрацювати також усі питання щодо забезпечення армії – це стосується передбачуваного й достатнього постачання дронів та інших засобів у війська
Нагадаємо
Росіяни почали термінове постачання на фронт терміналів супутникового Інтернету для окупантів. Це замінить Starlink, використовуючи російських провайдерів на основі супутників Ямал та Експрес.