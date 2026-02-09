Маємо доопрацювати усі питання щодо забезпечення армії - Зеленський

$43.050.09
50.760.13
ukenru
19:32 • 506 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 2494 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 4540 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 10568 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 13681 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 24934 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 40892 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41515 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 56763 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 54194 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 25702 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 11799 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 22406 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo9 лютого, 13:13 • 23689 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 13926 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 62782 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 84249 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 100602 перегляди
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 4272 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 5378 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 6446 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 36370 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 39475 перегляди
Маємо доопрацювати усі питання щодо забезпечення армії - Зеленський

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністром оборони щодо забезпечення армії. Обговорювалося передбачуване та достатнє постачання дронів та інших засобів.

Маємо доопрацювати усі питання щодо забезпечення армії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів низку розмов, зокрема з міністром оборони України, де йшлося про питання забезпечення армії, зокрема, що стосується передбачуваного й достатнього постачання дронів та інших засобів у війська. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Була розмова з міністром оборони України, з нашими дипломатами, з учасниками переговорної групи. Від усіх у нашій державі треба більше активності, щоб зараз, у лютому, не було жодного пустого дня посилення України й для нашої можливості закінчити війну достойно та надійно 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що є важливий результат із Starlink. 

Одна з вагомих змін. Маємо доопрацювати також усі питання щодо забезпечення армії – це стосується передбачуваного й достатнього постачання дронів та інших засобів у війська 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Росіяни почали термінове постачання на фронт терміналів супутникового Інтернету для окупантів. Це замінить Starlink, використовуючи російських провайдерів на основі супутників Ямал та Експрес.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
