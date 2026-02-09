Должны доработать все вопросы по обеспечению армии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд бесед, в частности с министром обороны Украины, где речь шла о вопросах обеспечения армии, в частности, что касается предполагаемого и достаточного снабжения дронов и других средств в войска. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был разговор с министром обороны Украины, с нашими дипломатами, с участниками переговорной группы. От всех в нашем государстве нужно больше активности, чтобы сейчас, в феврале, не было ни одного пустого дня усиления Украины и для нашей возможности закончить войну достойно и надежно