Должны доработать все вопросы по обеспечению армии - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд бесед, в частности с министром обороны Украины, где речь шла о вопросах обеспечения армии, в частности, что касается предполагаемого и достаточного снабжения дронов и других средств в войска. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Был разговор с министром обороны Украины, с нашими дипломатами, с участниками переговорной группы. От всех в нашем государстве нужно больше активности, чтобы сейчас, в феврале, не было ни одного пустого дня усиления Украины и для нашей возможности закончить войну достойно и надежно
Он подчеркнул, что есть важный результат по Starlink.
Одно из весомых изменений. Должны доработать также все вопросы по обеспечению армии – это касается предполагаемого и достаточного снабжения дронов и других средств в войска
Напомним
Россияне начали срочную поставку на фронт терминалов спутникового Интернета для оккупантов. Это заменит Starlink, используя российских провайдеров на основе спутников Ямал и Экспресс.