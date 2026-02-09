$43.050.09
19:32 • 328 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 2282 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 4352 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 10458 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 13590 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 24869 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 40810 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 41485 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 56738 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 54184 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Должны доработать все вопросы по обеспечению армии - Зеленский

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с министром обороны по обеспечению армии. Обсуждались предсказуемые и достаточные поставки дронов и других средств.

Должны доработать все вопросы по обеспечению армии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд бесед, в частности с министром обороны Украины, где речь шла о вопросах обеспечения армии, в частности, что касается предполагаемого и достаточного снабжения дронов и других средств в войска. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Был разговор с министром обороны Украины, с нашими дипломатами, с участниками переговорной группы. От всех в нашем государстве нужно больше активности, чтобы сейчас, в феврале, не было ни одного пустого дня усиления Украины и для нашей возможности закончить войну достойно и надежно 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что есть важный результат по Starlink. 

Одно из весомых изменений. Должны доработать также все вопросы по обеспечению армии – это касается предполагаемого и достаточного снабжения дронов и других средств в войска 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Россияне начали срочную поставку на фронт терминалов спутникового Интернета для оккупантов. Это заменит Starlink, используя российских провайдеров на основе спутников Ямал и Экспресс.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
