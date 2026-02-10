$43.030.02
Ексклюзив
15:55 • 2074 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 10112 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 14948 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 12711 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 18001 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16295 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26568 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35125 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30772 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 28040 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Публікації
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 17991 перегляди
Facebook

Рада схвалила нові правила для "зеленої" енергетики: що передбачається

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13219, спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Документ сприяє зменшенню залежності від викопного палива та розвитку власного виробництва "зеленої" енергії.

Рада схвалила нові правила для "зеленої" енергетики: що передбачається

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13219, спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, повідомили у парламенті та роз'яснили у Міненерго, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, документ спрямований на те, аби зменшити залежність від викопного палива та розвивати власне виробництво "зеленої" енергії - сонячної, вітрової, гідроенергії та інших альтернативних джерел.

Документ, зокрема, встановлює правила "зелених" аукціонів для підтримки компаній, які будуватимуть та під’єднуватимуть об’єкти відновлюваної енергетики.

За даними Міненерго, закон передбачає:

  • запровадження підтримки переможців аукціонів з відновлюваної енергетики у формі “чистої” ринкової премії (FiP) замість контрактів на різницю (CfD);
    • продовження дії «зелених» аукціонів до 31 грудня 2034 року замість раніше визначеної дати - 31 грудня 2029 року;
      • зниження фінансового навантаження на учасників “зелених” аукціонів;
        • більшу гнучкість у формуванні квот.

          Закон, як зазначається, також інтегрує сучасні рішення з енергозбереження та гармонізує ринок з європейськими стандартами.

          Ухвалення законопроєкту формує нові умови для відновлення інвестиційної активності у сфері ВДЕ та створює основу для запуску нових аукціонів і розвитку проєктів відновлюваної енергетики в Україні, вказали у Міненерго.

          Також парламент проголосував інший "енергетичний" закон - підтримав у першому читанні законопроєкт №14067 про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

          "Це рішення створює основу для системної модернізації тепломереж і поетапного впровадження індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до централізованого теплопостачання", - пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у соцмережах.

          За попередніми оцінками, зазначив він, їхнє встановлення дозволяє скоротити споживання тепла на 15-30%, зменшити втрати в мережах і підвищити якість послуг для людей.

          "Закон передбачає поетапне впровадження ІТП – через три роки після набрання ним чинності. Для будинків, де ІТП вже встановлені або де немає технічної можливості для монтажу, додаткових вимог не передбачено", - розповів Кулеба.

          Ситуація на Сумщині, Харківщині та Полтавщині критична: Зеленський провів селектор щодо енергетики 10 лютого10.02.26, 14:28 • 4672 перегляди

          Юлія Шрамко

          СуспільствоЕкономіка
          Енергетика
          Опалення
          Соціальна мережа
          Електроенергія
          Міністерство енергетики України
          Верховна Рада України
          Україна