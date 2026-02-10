Рада схвалила нові правила для "зеленої" енергетики: що передбачається

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13219, спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, повідомили у парламенті та роз'яснили у Міненерго, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, документ спрямований на те, аби зменшити залежність від викопного палива та розвивати власне виробництво "зеленої" енергії - сонячної, вітрової, гідроенергії та інших альтернативних джерел.

Документ, зокрема, встановлює правила "зелених" аукціонів для підтримки компаній, які будуватимуть та під’єднуватимуть об’єкти відновлюваної енергетики.

За даними Міненерго, закон передбачає:

запровадження підтримки переможців аукціонів з відновлюваної енергетики у формі “чистої” ринкової премії (FiP) замість контрактів на різницю (CfD);

продовження дії «зелених» аукціонів до 31 грудня 2034 року замість раніше визначеної дати - 31 грудня 2029 року;

зниження фінансового навантаження на учасників “зелених” аукціонів;

більшу гнучкість у формуванні квот.

Закон, як зазначається, також інтегрує сучасні рішення з енергозбереження та гармонізує ринок з європейськими стандартами.

Ухвалення законопроєкту формує нові умови для відновлення інвестиційної активності у сфері ВДЕ та створює основу для запуску нових аукціонів і розвитку проєктів відновлюваної енергетики в Україні, вказали у Міненерго.

Також парламент проголосував інший "енергетичний" закон - підтримав у першому читанні законопроєкт №14067 про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

"Це рішення створює основу для системної модернізації тепломереж і поетапного впровадження індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до централізованого теплопостачання", - пояснив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у соцмережах.

За попередніми оцінками, зазначив він, їхнє встановлення дозволяє скоротити споживання тепла на 15-30%, зменшити втрати в мережах і підвищити якість послуг для людей.

"Закон передбачає поетапне впровадження ІТП – через три роки після набрання ним чинності. Для будинків, де ІТП вже встановлені або де немає технічної можливості для монтажу, додаткових вимог не передбачено", - розповів Кулеба.

