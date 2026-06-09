Солнечная энергетика опережает рост использования газа во всем мире - отчет

Природный газ теряет свою долю в мировом энергетическом балансе на фоне того, как страны все чаще обращаются к более дешевым и безопасным возобновляемым источникам энергии, согласно новому отчету аналитического центра по вопросам климата и энергетики Ember, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

Анализ Ember показал, что 61 из 124 экономик, производящих электроэнергию из газа, уже прошли пик производства электроэнергии из газа. Это включает четыре страны G7: Великобританию, Германию, Италию и Японию.

Доля газа в мировом энергетическом балансе падает пятый год подряд, снизившись с 23,9% в 2020 году до 21,8% в 2025 году. Производство газа в целом все еще немного выросло, но рост резко замедлился на фоне того, как солнечная и ветровая энергетика удовлетворяют большую часть растущего мирового спроса на электроэнергию.

В 2025 году производство солнечной энергии выросло на 636 тераватт-часов (ТВт·ч) — в 17 раз больше, чем производство газа, которое увеличилось всего на 38 ТВт·ч. Только солнечная энергия обеспечила примерно 75% нового мирового роста спроса на электроэнергию в прошлом году, тогда как газ — лишь около 5%.

Ember отметила, что рост спроса на газ в период с 2021 по 2025 год был примерно вдвое меньше, чем в 2016–2020 годах, что показывает, как быстро возобновляемые источники энергии опережают рост спроса на новую электроэнергию.

"Экономика и аргументы энергетической безопасности для электроэнергетики все больше движутся в одном направлении, — сказала Малгожата Вятрос-Мотыка, старший аналитик по электроэнергетике в Ember. — На фоне того, как возобновляемые источники энергии снижают затраты, одновременно уменьшая влияние шоков цен на топливо и геополитических потрясений, газ неуклонно теряет преимущества, которые когда-то делали его топливом по умолчанию для роста энергосистемы".

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