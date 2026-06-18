Обстрелы и непогода оставили часть потребителей без света в пяти областях - Минэнерго

В результате обстрелов энергетической инфраструктуры и неблагоприятных погодных условий в пяти областях Украины часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением, а применение ограничений потребления на данный момент не прогнозируется. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения — говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 22 населенных пункта в Днепропетровской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. Информацию о возможных изменениях следует проверять на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Активное потребление электроэнергии рекомендуется перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию.

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