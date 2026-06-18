рф атаковала энергетику и предприятия в Полтавской области, есть раненый и перебои со светом
Киев • УНН
Враг атаковал два района Полтавщины, повредив предприятия и энергообъект. Один человек госпитализирован, продолжаются работы по восстановлению электричества.
В Полтавской области российские войска атаковали энергетику и предприятия, ранен человек, есть обесточивания, сообщил в четверг глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня ночью враг нанес удар по двум районам области. В Полтавском районе атакованы промышленное и частное предприятия. Повреждены технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы. Его госпитализировали
И добавил:
Также вражеские БпЛА попали в частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии
По его словам, бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.
"В Миргородском районе в результате падения БпЛА повреждены складские помещения", — добавил он.
В этих случаях обошлось без травмированных, указал глава ОВА.
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