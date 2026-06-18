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рф атаковала энергетику и предприятия в Полтавской области, есть раненый и перебои со светом

Киев • УНН

 • 1790 просмотра

Враг атаковал два района Полтавщины, повредив предприятия и энергообъект. Один человек госпитализирован, продолжаются работы по восстановлению электричества.

рф атаковала энергетику и предприятия в Полтавской области, есть раненый и перебои со светом

В Полтавской области  российские войска атаковали энергетику и предприятия, ранен человек, есть обесточивания, сообщил в четверг глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня ночью враг нанес удар по двум районам области. В Полтавском районе атакованы промышленное и частное предприятия. Повреждены технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы. Его госпитализировали

— написал Дякивнич.

И добавил:

Также вражеские БпЛА попали в частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии

По его словам, бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.

"В Миргородском районе в результате падения БпЛА повреждены складские помещения", — добавил он.

В этих случаях обошлось без травмированных, указал глава ОВА.

рф системно бьет по АЗС Сумщины для усложнения логистики в регионе - ОВА17.06.26, 14:20 • 3778 просмотров

Юлия Шрамко

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Электроэнергия
Полтавская область