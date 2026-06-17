рф системно бьет по АЗС Сумщины для усложнения логистики в регионе - ОВА

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российские оккупационные войска системно наносят удары по топливной инфраструктуре в Сумской области с целью осложнения логистики и обеспечения топливом. Из-за массированной атаки вражеских БПЛА в ночь на 17 июня есть значительные повреждения инфраструктуры автозаправочных станций, пострадали четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Детали

Всем пострадавшим оказана соответствующая помощь. В то же время региональные власти и владельцы АЗС прорабатывают развертывание мобильных автозаправочных станций для резервного обеспечения топливом жителей, экстренных, коммунальных и других критически важных служб, говорится в сообщении.

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Такие атаки не являются единичными. Враг системно бьет по объектам топливной инфраструктуры в области, чтобы осложнить логистику и обеспечение общин топливом. На объектах были обустроены отдельные меры антидроновой и инженерной защиты. В то же время этой ночью враг нанес массированный прицельный удар, что привело к значительным повреждениям - добавил Григоров.

Напомним

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали систематически атаковать транспортную логистику между Харьковом и Сумами в районе Богодухова.