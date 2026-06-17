Более полусотни регионов РФ и ВОТ Украины имеют проблемы с горючим - СМИ

В мае добыча нефти в россии снизилась до минимума за год на фоне усиливающихся атак украинских дронов по НПЗ - в конце прошлого месяца практически все крупные объекты нефтяной промышленности в центральной части страны сократили или приостановили работу. Об этом сообщает The Bell, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в то же время ограничения на продажу бензина были введены во временно оккупированном Крыму, а затем быстро распространились на другие ВОТ. Всего в 53 регионах россии, а также на временно оккупированных территориях Украины действуют ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей. Кроме того:

в 18 регионах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина;

о лимите в 50 литров также известно в Севастополе, Крыму, Херсонской и Запорожской областях, самопровозглашенных днр и лнр;

есть сообщения о нехватке топлива на значительной части АЗС, но пока нет ограничений по литражу - в 11 регионах.

Сейчас у властей есть механизмы для смягчения кризиса в основной части страны, считают эксперты. Наиболее вероятное развитие событий для материковой россии - рост цен на топливо, как это уже было летом 2025 года - прогнозируют эксперты.

Напомним

Крупные сети АЗС в столице рф москве начали ограничивать продажу топлива.

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