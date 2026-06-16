Украина уничтожила более 30% мощностей российских НПЗ и вызвала топливный коллапс в тылу врага — Генштаб
Киев • УНН
Генштаб отчитывается о поражении 16 крупных НПЗ и потере 30% мощностей рф. Из-за дефицита горючего у врага введена карточная система и лимиты на заправках.
В Генеральном штабе отчитались о результатах снижения военно-экономического потенциала рф - поражено уже 16 крупных российских НПЗ и терминалов или же "минус более 30% мощностей", в тылу врага топливный коллапс, передает УНН.
Пока российская федерация пытается обходить международные ограничения, Силы обороны Украины продолжают действовать. Наше дальнобойное оружие планомерно уничтожает топливно-энергетический комплекс и военную логистику врага - главный "двигатель" российской вооруженной агрессии
Как отмечено в отчете, по состоянию на июнь 2026 года поражения на расстоянии более 1500 километров на территории рф перерастают в системный финансовый, технологический и логистический паралич российских оккупантов.
Кроме того, в Генштабе привели реальные результаты истощения военно-экономических возможностей оккупантов в цифрах и фактах:
- минус более 30% мощностей: поражено уже 16 крупных российских НПЗ и терминалов;
- остановлена работа более 40 технологических установок. Из-за действия международных санкций враг не может их восстановить - импортозамещение здесь бессильно;
- добыча падает: негде перерабатывать и трудно экспортировать - нет смысла добывать. Добыча нефти в рф упала до годового минимума (до 9,009 млн баррелей в сутки по данным ОПЕК).
Приведены данные и относительно топливного коллапса в тылу врага:
- производство бензина в рф обвалилось до 16-летнего минимума;
- рф запретила экспорт собственного топлива;
- топливо по талонам: во временно оккупированных Крыму и на Луганщине бензин марки АИ-95 стал дефицитом - его выдают по карточкам.
- лимиты "в одни руки": на заправках Курской, Белгородской и Псковской областей действует ограничение - до 20 литров на авто;
- авиационный голод: в крупнейших аэропортах рф уменьшается количество авиакеросина - из-за пустеющих резервуаров введены ограничения на заправку самолетов.
Ситуация ухудшилась настолько, что правительство рф уже официально разрешило заводам выпускать низкокачественное топливо (стандартов "Евро-3"), так как производить качественный бензин из-за дефицита оборудования и разрушений они больше не способны
В Генштабе также рассказали, что это означает для фронта.
Каждый поврежденный российский НПЗ, остановленная установка переработки или опустевшая нефтебаза - это локальный топливный голод для вражеской военной техники. Это минус ракеты, минус снаряды на передовой и минус деньги на финансирование вооруженной агрессии
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