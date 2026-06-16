Удар украинского беспилотника парализовал работу московского НПЗ - СМИ

Во вторник атака украинского беспилотника вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который является крупнейшим поставщиком топлива в Московскую область, и два источника в отрасли сообщили Reuters, что он остановил работу, передает УНН.

Детали

Источники сообщили, что удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефти" (SIBN.MM) на юго-востоке москвы повредил установку первичной переработки, которая составляет 53% мощности завода.

Ожидается, что второй блок вскоре возобновит работу, сказали они на условиях анонимности.

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Видеозаписи очевидцев, подтвержденные Reuters, запечатлели сильное пламя и густой черный дым, поднимающийся с нефтеперерабатывающего завода после атаки.

Позже местные службы экстренной помощи заявили, что пожар был потушен и он не повлиял на работу — информация, которую опровергли источники на условиях анонимности.

Мэр москвы сергей собянин заявил, что объект на этом месте был поврежден, не предоставив дополнительных подробностей.

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