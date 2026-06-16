Генштаб подтвердил удар по Московскому НПЗ и не только

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Московского НПЗ, пунктов управления и складов противника, а СБУ - отработку по инфраструктуре Полтавской нефтебазы в Краснодарском крае рф, пишет УНН.

В ночь на 16 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Московской области рф поразили Московский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Зафиксирован пожар - сообщили в Генштабе.

В СБУ отметили, что "в результате поражения в районе объекта начался масштабный пожар. По предварительной информации, повреждена ключевая установка первичной переработки нефти, которая является "сердцем" завода". Удар подтвердили и в ГУР МОУ, ССО ВСУ, а также в СБС ВСУ.

Московский НПЗ, как указали в Генштабе, задействован в обеспечении армии оккупантов. Продукция предприятия - это более 38% потребления столичного региона в топливе, в частности завод поставляет авиатопливо аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год. Расстояние до цели от государственной границы Украины - около 500 километров, отметили в СБУ.

В сети ранее выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории.

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"Кроме того, ночью беспилотники СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтебазы "Полтавская" в Краснодарском крае. Там также вспыхнул пожар", - указали в СБУ.

По данным Генштаба, также "поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Богатыря, Великой Новоселки и Северска Донецкой области".

"Также поражен полевой артиллерийский склад противника в районе Кременевки Донецкой области, склады материально-технических средств оккупантов в Донецке и склад БпЛА в Мариуполе Донецкой области. Украинские воины били и по сосредоточению личного состава противника в районе Ивановского Брянской области рф", - отметили в Генштабе.

"Подтверждено попадание в предприятие военно-промышленного комплекса оккупантов АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" вблизи города Тула рф. Повреждено здание и несущая конструкция сборочного цеха", - указали в Генштабе.

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"Кроме того, по состоянию на 06:00 16 июня 2026 года, продолжается пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат Темп" в Рыбинске Ярославской области рф. Поражение было осуществлено 14 июня 2026 года", - отметили в Генштабе.

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