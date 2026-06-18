Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката

Киевский районный суд Одессы уже в течение месяца не может провести подготовительное заседание по уголовному делу по обвинению врачей одесской частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что могло повлечь тяжкие последствия, в частности привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана. На заседание в очередной раз не явилась одна из защитников, слушание отложили до 25 июня, пишет УНН.

Снова к нам поступило заявление об отложении судебного заседания от защитника Белоцерковской снова со ссылкой на то, что она находится на больничном. Суд предлагал выйти на видеоконференцсвязь, вместе с тем лицо не захотело - сообщил судья.

По его словам, адвокат сообщила суду, что больничный адвоката Юлии Дузь заканчивается 23 июня.

Обвиняемая, если ваш защитник не желает принимать участие в судебном заседании непосредственно в помещении суда, у нее есть возможность выйти, и уже больничный у нее будет закрыт, 25 июня она имеет возможность выйти в режиме видеоконференции для проведения судебного заседания… Это уже мы месяц откладываемся, и защитник не может выйти с нами на видеоконференцию - отметил судья.

Для обеспечения права обвиняемых на защиту суд отложил подготовительное заседание до 14:00 25 июня. Стоит заметить, что целью подготовительного заседания является назначение обвинительных актов к слушанию по существу, а также определение порядка изучения доказательств и заслушивания свидетелей сторон.

Стоит заметить, что поведение защитников обвиняемых врачей имеет все признаки намеренного затягивания судебного разбирательства с целью закрытия уголовного производства по истечении сроков давности. По словам экспертов, к такой тактике юристы прибегают, когда не имеют достаточно обоснованной позиции для защиты интересов обвиняемых в суде.

Напомним

Аднан Киван проходил лечение в клинике Одрекс. Как ранее сообщал УНН, хирург Виталий Русаков после операции, вероятно, не назначил пациенту антибиотики, что способствовало развитию у него сепсиса. Кроме того, врачи вовремя не отреагировали на инфекцию, а наоборот, в день смерти пациента уверяли его родных, что сепсиса у него нет. Пациент умер в больнице. Позже Русаков пытался убедить суд, что не был закрепленным врачом Аднана Кивана.

Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности