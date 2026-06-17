Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности

Судебное разбирательство уголовного производства в отношении врачей одесской частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что могло повлечь тяжкие последствия, в частности привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана, продолжает сопровождаться попытками затягивания процесса со стороны защиты. Уже в четверг, 18 июня, Киевский районный суд Одессы попытается продолжить подготовительное заседание, на котором будет решаться вопрос назначения судебного разбирательства по существу, пишет УНН.

Аднан Киван проходил лечение в клинике Одрекс. Как ранее сообщал УНН, хирург Виталий Русаков после операции, вероятно, не назначил пациенту антибиотики, что способствовало развитию у него сепсиса. Кроме того, врачи вовремя не отреагировали на инфекцию, а наоборот, в день смерти пациента уверяли его родных, что сепсиса у него нет. Пациент скончался в больнице. Позже Русаков пытался убедить суд, что не был закрепленным врачом Аднана Кивана.

Что происходит в суде?

С начала рассмотрения уголовного производства адвокаты врачей неоднократно использовали процессуальные механизмы, которые приводили к переносу слушаний и затягиванию рассмотрения дела по существу. Дело обвиняемых врачей сначала рассматривалось Приморским районным судом Одессы, и во время заседаний защитники пытались заявить отводы как судье, так и прокурору, что приводило к затягиванию процесса. Когда суд должен был перейти к одному из ключевых этапов в деле – исследованию медицинских доказательств и заслушиванию эксперта-онколога, защита, очевидно понимая, что дело проигрышное, инициировала его передачу в другой суд.

После того как дело передали на рассмотрение Киевскому районному суду Одессы, слушания должны были начаться с самого начала. Однако процесс застрял на этапе подготовительного заседания. Защитница обвиняемой Марины Белоцерковской Юлия Дузь заявила ходатайство об отложении судебного заседания из-за якобы пребывания на больничном. При этом аналогичное ходатайство она подавала и на предыдущем заседании. Суд был вынужден дважды переносить слушания. Позже сторона защиты продолжила затягивать процесс заявлениями об отводе прокурора и судьи, из-за чего в слушаниях также был вынужденный перерыв.

На последнем заседании, которое состоялось 12 июня, суд избрал меры пресечения в виде личного обязательства обвиняемым, а также отстранил Виталия Русакова от должностей заведующего хирургическим отделением, врача-хирурга и врача-эндоскописта в клинике "Одрекс".

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Закрытие дела по срокам давности

Эксперты, опрошенные УНН, указывают на то, что когда у защиты недостаточно доказательств для доказательства невиновности их подзащитных, адвокаты часто прибегают к тактике затягивания судебного процесса. В делах, имеющих небольшие сроки давности, такое сознательное злоупотребление адвокатами своими процессуальными правами приводит к тому, что уголовное производство закрывается в связи с истечением срока давности. То есть, обвиняемых не могут привлечь к уголовной ответственности, даже если они виновны, так как пока дело слушалось, сроки привлечения истекли.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский считает, что суд должен внимательно оценивать действия участников процесса и реагировать в случаях, когда процессуальные права могут использоваться не для защиты, а для затягивания рассмотрения дела.

Все, что затягивает рассмотрение дела, влияет на истечение сроков давности. Суд должен реагировать на злоупотребления участников процесса процессуальными правами — отметил Невядомский.

По его словам, грань между добросовестным использованием процессуальных механизмов и злоупотреблением ими часто очень тонка.

При грамотной работе адвокатов грань добросовестного пользования процессуальными правами и злоупотребления этими правами очень тонка — подчеркнул эксперт.

СЕО юридической компании "Болинский и команда" Святослав Болинский также обращает внимание на то, что многочисленные процессуальные действия могут иметь прямое влияние на сроки рассмотрения дела. Юрист не исключает, что серия подобных процессуальных шагов может быть частью выбранной стороной защиты стратегии.

Процессуальные шаги в виде постоянных отложений, смена состава суда и т.д., могут привести к истечению срока давности с соответствующими последствиями, когда лицо освобождается от уголовной ответственности — отметил Болинский, комментируя дело о смерти Аднана Кивана.

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Срежиссированный спектакль

В то же время внимание привлекает и поведение одного из обвиняемых врачей – Виталия Русакова. На заседания он регулярно приводит группу своих сторонников, которых называет пациентами или людьми, якобы планирующими у него лечиться. В зале суда такие лица вступают в споры с представителями стороны обвинения и создают дополнительное давление вокруг процесса.

Параллельно Русаков активно освещает ход дела в социальных сетях, публикуя фрагменты судебных заседаний и собственные комментарии, в которых пытается поставить под сомнение обоснованность обвинения и компетентность прокуроров. В частности, во время рассмотрения вопроса о его отстранении от медицинской практики и исполнения обязанностей заведующего хирургическим отделением он апеллировал к присутствию в суде людей, которые, по его словам, нуждаются в его помощи как врача. Он даже указал судье, что в случае если его пациенты не получат медпомощь, это останется на судейской совести, что очевидно можно считать попыткой давления на суд.

Следующее заседание суда, назначенное на 18 июня, может стать определяющим для всего дела. После многочисленных переносов, отводов и других процессуальных маневров суд должен решить, перейдет ли производство наконец к рассмотрению по существу. Кроме того, будет определен порядок исследования доказательств и допроса свидетелей сторон по делу. В то же время каждое новое отложение приближает момент, когда дело рискует столкнуться с проблемой истечения сроков давности, а общество так и не получит ответа на главный вопрос – была ли смерть Аднана Кивана следствием врачебной халатности и понесут ли виновные наказание. Именно поэтому от решения суда и способности обеспечить рассмотрение дела без дальнейших искусственных препятствий зависит не только судьба конкретного уголовного производства, но и доверие к принципу неотвратимости ответственности в делах, где речь идет о жизни человека.

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