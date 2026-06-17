"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7

Белый дом опубликовал видео момента, когда президент США Дональд Трамп прибыл в комнату для сегодняшней утренней сессии саммита G7, пишет УНН.

Детали

По прибытии Трамп сказал другим лидерам: "Я — босс".

Newsweek отмечает, что Трамп опоздал на встречу, прежде чем сделать это замечание.

Прибыв на встречу в Эвиане, Трамп, как отмечается, также пошутил в адрес фотографов, которым ненадолго разрешили войти в комнату: "Вы хотели бы остаться на встречу? Я не против". Позже представителей прессы вывели из комнаты.

Это произошло на фоне того, как лидеры G7 выразили поддержку мирному соглашению Трампа с Ираном, предусматривающему разблокировку критически важного Ормузского пролива.

В совместном заявлении лидеры высоко оценили "сильное лидерство" Трампа в обеспечении "прорыва".

Они добавили, что соглашение, которое должно быть обнародовано на церемонии подписания в пятницу, является "исторической возможностью предотвратить получение Ираном любого ядерного оружия".

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