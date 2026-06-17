Мерц видит новое единство с Трампом по Украине, назвал встречу G7 "днем надежды"

$44.780.0351.940.10
ukenru
05:59 • 6490 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
02:33 • 16338 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
16 июня, 18:10 • 32482 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
16 июня, 13:35 • 52706 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 53138 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 44448 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
16 июня, 11:55 • 41059 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф
Эксклюзив
16 июня, 11:30 • 27715 просмотра
H3Operations, несмотря на сложный маршрут, оперативно перебросила вертолет Ми-8 из Южного Судана в Грецию для тушения пожаров
16 июня, 10:19 • 23319 просмотра
Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"
16 июня, 10:14 • 8686 просмотра
Доллар по 51 гривне и рост зарплат: правительство представило бюджетный план на три года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
63%
749мм
Популярные новости
Миллиардер и меценат Говард Баффет лично присоединился к эвакуации жителей КупянщиныPhoto16 июня, 22:02 • 12363 просмотра
Пожар в заповеднике в Житомирской области тушили четверо суток после атаки РФPhoto16 июня, 23:05 • 4358 просмотра
Массированная атака дронов на Запорожье - количество раненых возрослоPhoto16 июня, 23:38 • 11721 просмотра
Трамп ошеломил европейцев планами в отношении россии на саммите G7 — Politico17 июня, 00:14 • 17522 просмотра
НПЗ, нефтебазы и терминалы в портах: в ЦПД показали карту ударов СОУ по нефтяным объектам рф в июнеPhoto17 июня, 01:20 • 12743 просмотра
публикации
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 46981 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 57569 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 63772 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 78697 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 73296 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 2446 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 41939 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 55731 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 103793 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 101542 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent
Шахед-136

Мерц видит новое единство с Трампом по Украине, назвал встречу G7 "днем надежды"

Киев • УНН

 • 1866 просмотра

Канцлер Мерц заявил об общей позиции с Трампом относительно прекращения войны в Украине. Стороны обсудили новые санкции и усиление давления на москву.

Мерц видит новое единство с Трампом по Украине, назвал встречу G7 "днем надежды"

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм по поводу того, что европейцы и президент США Дональд Трамп будут сильнее двигаться в одном направлении в отношении мирных усилий для Украины, назвав саммит G7 во французском курортном городке Эвиан "днем надежды", пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"Что дает нам всем основания для уверенности, так это формулировка президента Трампа: россия должна прекратить эту войну. И я думаю, что это четкое послание", – сказал Мерц журналистам во вторник на полях саммита G7.

Мерц сказал, что с Трампом состоялись детальные обсуждения следующих шагов и возможных дальнейших санкций против россии.

Это дало Мерцу "определенную долю оптимизма" относительно того, что европейская и американская стороны теперь будут работать вместе, чтобы прекратить войну россии против Украины, сказал он.

Также было достигнуто согласие относительно желания еще больше усилить поддержку Украины, одновременно усиливая давление на москву, чтобы привести россию за стол переговоров, сказал Мерц.

Трамп ошеломил европейцев планами в отношении россии на саммите G7 — Politico17.06.26, 03:14 • 17610 просмотров

На вопрос, дал ли Трамп обещание поддержать новые санкции и что европейцы действительно будут иметь место за столом переговоров в будущем, Мерц ответил, что это ни разу не ставилось под сомнение.

Мерц подчеркнул, что россия не может выиграть войну военным путем, добавив, что экономика россии также стонет под бременем войны и санкций.

"Это может открыть, возможно, впервые, шанс на мир", – сказал он.

У него сложилось впечатление, что Трамп "постепенно открывается и этой оценке, и теперь вместе с нами ищет способ прекратить эту войну", добавил Мерц.

Мерц был оптимистично настроен в отношении переговоров G7 с Трампом. "Я считаю его очень склонным к сотрудничеству, и я также видел, как он очень внимательно слушал", – сказал Мерц о Трампе, имея в виду переговоры по войне в Украине.

Мерц ранее заявил, что переговоры отметились "действительно большим трансатлантическим и европейским единством".

Страны G7 усилят санкции против РФ и увеличат помощь Украине с ПВО — совместное заявление17.06.26, 07:06 • 2594 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Украина