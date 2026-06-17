Мерц видит новое единство с Трампом по Украине, назвал встречу G7 "днем надежды"

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм по поводу того, что европейцы и президент США Дональд Трамп будут сильнее двигаться в одном направлении в отношении мирных усилий для Украины, назвав саммит G7 во французском курортном городке Эвиан "днем надежды", пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"Что дает нам всем основания для уверенности, так это формулировка президента Трампа: россия должна прекратить эту войну. И я думаю, что это четкое послание", – сказал Мерц журналистам во вторник на полях саммита G7.

Мерц сказал, что с Трампом состоялись детальные обсуждения следующих шагов и возможных дальнейших санкций против россии.

Это дало Мерцу "определенную долю оптимизма" относительно того, что европейская и американская стороны теперь будут работать вместе, чтобы прекратить войну россии против Украины, сказал он.

Также было достигнуто согласие относительно желания еще больше усилить поддержку Украины, одновременно усиливая давление на москву, чтобы привести россию за стол переговоров, сказал Мерц.

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На вопрос, дал ли Трамп обещание поддержать новые санкции и что европейцы действительно будут иметь место за столом переговоров в будущем, Мерц ответил, что это ни разу не ставилось под сомнение.

Мерц подчеркнул, что россия не может выиграть войну военным путем, добавив, что экономика россии также стонет под бременем войны и санкций.

"Это может открыть, возможно, впервые, шанс на мир", – сказал он.

У него сложилось впечатление, что Трамп "постепенно открывается и этой оценке, и теперь вместе с нами ищет способ прекратить эту войну", добавил Мерц.

Мерц был оптимистично настроен в отношении переговоров G7 с Трампом. "Я считаю его очень склонным к сотрудничеству, и я также видел, как он очень внимательно слушал", – сказал Мерц о Трампе, имея в виду переговоры по войне в Украине.

Мерц ранее заявил, что переговоры отметились "действительно большим трансатлантическим и европейским единством".

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