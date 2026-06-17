Страны G7 усилят санкции против РФ и увеличат помощь Украине с ПВО — совместное заявление

Лидеры стран Большой семерки (G7) обнародовали заявление по геополитическим вопросам. Об этом сообщает УНН.

Детали

Первым разделом заявления является "Украина". Подписанты, в частности, отмечают, что они "едины в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности".

Мы подтверждаем нашу солидарность с украинским народом, который страдает от нападений на его критическую инфраструктуру и культурное наследие. Мы высоко оцениваем стойкость и прогресс Украины на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас наступает новый импульс - говорится в документе.

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Указывается, что для поддержки и ускорения этого импульса лидеры G7 соглашаются "увеличить поставки мощностей противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия", а также готовы рассмотреть возможность распространения на Украину лицензий, чтобы позволить увеличение военного производства Украины.

Мы подчеркиваем важность энергетической устойчивости, исходя из потребностей и приоритетов, высказанных украинской властью. Мы соглашаемся оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна пережила следующую зиму - отмечают авторы.

Кроме того, лидеры G7 обязуются усилить давление на российскую военную экономику.

"В этом контексте мы усилим наши санкции, в частности в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем это подходящим моментом для принятия дополнительных мер, поскольку президент (США Дональд - ред.) Трамп заключил поддерживаемое нами соглашение по восстановлению Ормузского пролива", - резюмировали подписанты.

Напомним

По информации The Guardian, лидеры европейских государств во время саммита G7 во французском Эвиане призвали президента США Дональда Трампа попытаться разблокировать мирный процесс по Украине и организовать переговоры между Президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным на территории Соединенных Штатов.

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