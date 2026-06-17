Страны G7 усилят санкции против РФ и увеличат помощь Украине с ПВО — совместное заявление
Киев • УНН
Страны G7 увеличат поставки систем ПВО и дальнобойного оружия для поддержки Украины. Лидеры также готовят новые санкции против нефтегазового сектора РФ.
Лидеры стран Большой семерки (G7) обнародовали заявление по геополитическим вопросам. Об этом сообщает УНН.
Детали
Первым разделом заявления является "Украина". Подписанты, в частности, отмечают, что они "едины в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности".
Мы подтверждаем нашу солидарность с украинским народом, который страдает от нападений на его критическую инфраструктуру и культурное наследие. Мы высоко оцениваем стойкость и прогресс Украины на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас наступает новый импульс
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Указывается, что для поддержки и ускорения этого импульса лидеры G7 соглашаются "увеличить поставки мощностей противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия", а также готовы рассмотреть возможность распространения на Украину лицензий, чтобы позволить увеличение военного производства Украины.
Мы подчеркиваем важность энергетической устойчивости, исходя из потребностей и приоритетов, высказанных украинской властью. Мы соглашаемся оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна пережила следующую зиму
Кроме того, лидеры G7 обязуются усилить давление на российскую военную экономику.
"В этом контексте мы усилим наши санкции, в частности в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем это подходящим моментом для принятия дополнительных мер, поскольку президент (США Дональд - ред.) Трамп заключил поддерживаемое нами соглашение по восстановлению Ормузского пролива", - резюмировали подписанты.
Напомним
По информации The Guardian, лидеры европейских государств во время саммита G7 во французском Эвиане призвали президента США Дональда Трампа попытаться разблокировать мирный процесс по Украине и организовать переговоры между Президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным на территории Соединенных Штатов.
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