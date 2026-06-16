Зеленский на саммите G7 показал Трампу фото последствий российского удара по Лавре - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом показал лидеру Соединенных Штатов фотографии последствий российского удара в понедельник, который поразил Киево-Печерскую лавру, со ссылкой на европейских дипломатов сообщает Reuters, пишет УНН.

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Тысячелетний комплекс, символ духовного и культурного наследия Украины и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, был сильно поврежден во время масштабного российского удара, в результате которого погибли 11 человек по всей стране.

Удар по храму вызвал международное осуждение, а министр иностранных дел Франции заявил, что это похоже на бомбардировку собора Нотр-Дам в Париже.

"Трамп выразил свое неодобрение российского удара", — сказал один из европейских дипломатов, а другой отметил, что "психологически это был хороший шаг Зеленского — показать фотографии".

Французский дипломатический источник сообщил агентству Reuters, что лидеры G7 в ходе "очень продуктивных" переговоров договорились быть едиными в своей поддержке Украины и усилить давление на россию. Лидеры договорились усилить давление на россию путем санкций в отношении ее нефти и газа, сказал дипломат.

Выступая после обсуждения лидерами G7 ситуации в Украине, европейский дипломат заявил, что "атмосфера во время сессии была очень позитивной".

"Сейчас, кажется, у нас есть общий анализ того, что россия сейчас находится в оборонительной позиции", — сказал дипломат, добавив, что Трамп оставался до конца сессии.

Зеленский в общении с Reuters, как указано, также сказал, что обсуждения Украины на G7 были позитивными.

А также он, как указано, отметил, что:

среди всех лидеров G7 было единодушие в том, что россия не выиграет войну и должна как можно скорее заключить соглашение;

все лидеры G7 признали, что россия хочет атаковать гражданскую инфраструктуру;

Трамп был очень позитивно настроен относительно того, что США могут помочь Украине большим количеством ракет ПВО;

G7 обсудила ужесточение санкций против россии, в частности в энергетическом секторе, банковском деле и военной сфере;

многие люди из окружения главы кремля владимира путина подталкивают его к большей мобилизации войск;

60% российского общества хочет остановить войну.

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