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Трамп ошеломил европейцев планами в отношении россии на саммите G7 — Politico

Киев • УНН

 • 2148 просмотра

Трамп согласился на санкции против нефти рф в обмен на помощь с Ираном. Лидеры G7 пытаются удержать США в западном лагере перед саммитом НАТО.

Трамп ошеломил европейцев планами в отношении россии на саммите G7 — Politico

Лидеры стран "Большой семерки" после первого дня переговоров на саммите во французском Эвиане "неожиданно оптимистично настроены в отношении своих отношений с Белым домом" и чуть меньше нервничают по поводу того, не сорвется ли решающий саммит НАТО в Турции в следующем месяце. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов ЕС, информирует УНН.

Детали

Указывается, что причиной стала "очевидная открытость" президента США Дональда Трампа к усилению давления на российского диктатора владимира путина, чтобы тот прекратил войну против Украины, и его потребность в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном.

Контуры соглашения, в котором Трамп поддерживает Европу по Украине в обмен на европейскую помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива - главного водного пути, закрытие которого во время войны с Ираном привело к стремительному росту цен на энергоносители, - похоже, обретают определенную форму

- говорится в статье.

Союзники на саммите G7 будут склонять Трампа к более жесткой линии против рф, но испытывают беспокойство - Politico16.06.26, 10:15 • 21379 просмотров

Отмечается, что Трамп, который только что отпраздновал свое 80-летие, застал участников саммита врасплох, объявив после 70-минутного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами, что США снова введут санкции против нефтяного сектора россии.

Однако, как всегда у автора "Искусства сделки", заявление об Украине имеет свою цену. ... Трамп давил на своих коллег по G7, чтобы они поддержали его сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива, прежде чем вице-президент Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для завершения соглашения о прекращении огня с Тегераном

- пишет СМИ.

путин и Трамп не обсуждали возможную встречу с Зеленским в США – ушаков16.06.26, 18:34 • 3112 просмотров

Авторы указывают, что взамен европейские лидеры настаивали, что "должна быть определенная уступка по Украине.

Есть очень сильное ожидание, что он поддержит Украину. Именно это он сказал лидерам

- цитирует издание один из источников.

Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф16.06.26, 14:55 • 34829 просмотров

По словам дипломатов, несмотря на "транзакционный" характер очевидной сделки "Украина за услугу по Ирану", оптимистичный результат саммита во вторник во многом связан с попытками лидеров G7 очаровать президента США.

Чтобы избежать повторения прошлогоднего саммита, который Трамп покинул раньше, Макрон тщательно организовал визит Трампа, чтобы удержать его. Французский лидер даже убедил Трампа продлить свое пребывание, пригласив его на ужин в Версальский дворец под Парижем

- пишет издание.

Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7 - СМИ16.06.26, 12:39 • 4028 просмотров

В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который неделями не разговаривал с Трампом после критики его войны в Иране, подарил ему футболку национальной сборной по футболу, вышитую на спине цифрой 47, которую Трамп с улыбкой принял.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая сама резко высказывалась в отношении Папы Льва XIV и войны в Иране, провела то, что один итальянский дипломат назвал дружеской "разъяснительной встречей" с Трампом.

Зеленский также пришел подготовленным. Обращаясь к религиозным членам окружения Трампа, украинский лидер поделился с лидерами за столом G7 изображением горящего собора, пораженного атакой российского дрона

- цитирует издание другого дипломата.

Авторы резюмируют, что "этот чарующий натиск" имел политическую цель: прочно удержать Трампа в лагере западных держав накануне решающего саммита НАТО, который состоится в следующем месяце в столице Турции Анкаре.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в среду, 17 мая, состоится еще одна его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский на саммите G7 показал Трампу фото последствий российского удара по Лавре - Reuters16.06.26, 16:53 • 3050 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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