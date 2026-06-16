путин и Трамп не обсуждали возможную встречу с Зеленским в США – ушаков

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин во время последних контактов не обсуждали возможность организации встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

По словам Ушакова, россия не получала никаких официальных предложений по организации в США встречи с участием путина и Зеленского.

"К нам с такими предложениями никто еще не обращался. Из сообщений СМИ я видел упоминания об этом, но не более", – заявил Ушаков журналистам.

Он также подчеркнул, что во время контактов между путиным и Трампом вопрос проведения потенциальной встречи между Зеленским и путиным в США не поднимался.

"Нет, такая возможность не обсуждалась", – ответил Ушаков журналистам.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что обсуждал идею возможной встречи с путиным на территории США с американским лидером Дональдом Трампом.

Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров