путин и Трамп не обсуждали возможную встречу с Зеленским в США – ушаков
Киев • УНН
Помощник путина ушаков заявил об отсутствии переговоров по поводу встречи лидеров в США. Официальных предложений россия на данный момент не получала.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин во время последних контактов не обсуждали возможность организации встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.
По словам Ушакова, россия не получала никаких официальных предложений по организации в США встречи с участием путина и Зеленского.
"К нам с такими предложениями никто еще не обращался. Из сообщений СМИ я видел упоминания об этом, но не более", – заявил Ушаков журналистам.
Он также подчеркнул, что во время контактов между путиным и Трампом вопрос проведения потенциальной встречи между Зеленским и путиным в США не поднимался.
"Нет, такая возможность не обсуждалась", – ответил Ушаков журналистам.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что обсуждал идею возможной встречи с путиным на территории США с американским лидером Дональдом Трампом.
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров16.06.26, 16:10 • 13140 просмотров