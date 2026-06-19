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Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф

Киев • УНН

 • 4194 просмотра

Лидеры ЕС подтвердили непоколебимую поддержку Украины и ожидают первую выплату 90 млрд евро кредита до конца июня. Они также настроены усиливать давление на россию и приветствуют прогресс в создании Специального трибунала.

Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф

Лидеры ЕС в выводах по итогам саммита заявили, что "с нетерпением ожидают открытия других кластеров" переговоров Украины о вступлении в ЕС "в соответствии с подходом, основанным на заслугах", подчеркнули "готовность ЕС активизировать свое участие" в переговорах о прекращении войны рф против Украины, настроенность на дальнейшее усиление давления на россию, важность поставок Украине военной помощи, в том числе ПВО, и ожидают первую выплату Украине по кредиту в размере 90 миллиардов евро до конца июня, пишет УНН.

Поддержка Украины

"Европейский Совет подтверждает свою неизменную твердую и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз будет продолжать предоставлять, в координации с единомышленниками-партнерами и союзниками, всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу", — говорится в совместном заявлении.

Путь в ЕС

"Европейский Совет приветствует проведение Межправительственной конференции по вступлению Украины в Европейский Союз и открытие кластера основ (fundamentals) 15 июня 2026 года, и с нетерпением ожидает открытия других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах", — сказано в заявлении.

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О мирных переговорах и роли ЕС

"Европейский Союз поддерживает всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине, основанный на принципах Устава ООН и международного права, а также подкрепленный надежными и достоверными гарантиями безопасности для Украины. Только решение, которое уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, может привести к справедливому и прочному миру. Границы не должны изменяться силой, агрессора нельзя вознаграждать, а долгосрочная безопасность и способность Украины защищаться должны быть гарантированы. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Европейский Союз будет решать вопросы своей компетенции или те, которые влияют на его безопасность", — отмечается в заявлении.

Лидеры ЕС указали, что "Европейский Совет поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессивной войны россии, и подчеркивает готовность ЕС активизировать свое участие в этом контексте в соответствии с целью Союза способствовать миру, закрепленной в Договорах. Европа играет ключевую роль в будущем урегулировании и готова защищать свои интересы. Не достигнув своих военных и стратегических целей, россия усилила свои ракетные и беспилотные атаки на украинские города и энергетическую инфраструктуру. Европейский Совет призывает россию продемонстрировать подлинную готовность к миру, согласиться на полное, безусловное и немедленное прекращение огня и начать содержательные переговоры о справедливом и прочном мире".

О гарантиях безопасности

"Европейский Союз и государства-члены готовы внести свой вклад в надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для Украины, в частности через Коалицию желающих и в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Это будет включать поддержку способности Украины сдерживать агрессию и эффективно защищаться, также в долгосрочной перспективе, в частности через EUMAM Ukraine и EUAM Ukraine, а также поддержку мониторинга прекращения огня через Спутниковый центр ЕС (EU Satellite Centre). Вклад Европейского Союза и государств-членов будет основываться на их соответствующих компетенциях и возможностях и соответствовать международному праву", — говорится в заявлении.

Восстановление Украины

"Европейский Союз, как и прежде, привержен поддержке отстройки, реконструкции и восстановления Украины в координации с международными партнерами. В этом контексте Европейский Совет ожидает Конференцию по вопросам восстановления Украины в Гданьске 25 и 26 июня 2026 года", — отметили лидеры ЕС.

90 млрд евро кредита

"Европейский Совет ожидает первую выплату Украине по кредиту в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы до конца июня 2026 года. Он призывает государства-члены продолжать свою двустороннюю поддержку Украины и подчеркивает важность дальнейшего взаимодействия ЕС с третьими странами для обеспечения дальнейшей международной поддержки, которая поможет преодолеть остаточный разрыв в финансах Украины. Европейский Совет напоминает о важности продолжения поддержки Украиной верховенства права и приветствует текущие усилия по реформам", — сказано в заявлении.

Военная поддержка

"Европейский Совет подчеркивает важность дальнейших устойчивых усилий для предоставления военной поддержки Украине, в частности через кредит Ukraine Support Loan, и срочного ускорения производства и поставок приоритетного оборудования, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов, беспилотников и ракет, в частности для того, чтобы помочь Украине защитить свое гражданское население, энергетическую и критически важную инфраструктуру. В этом контексте дальнейшее усиление сотрудничества между ЕС и Украиной в области оборонной промышленности остается решающим", — отмечается в заявлении.

Отмечается, что "вся военная поддержка, а также гарантии безопасности для Украины будут предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".

Давление на рф

"Европейский Союз, как и прежде, решительно настроен на дальнейшее усиление давления на россию и продолжение ослабления военной экономики россии, чтобы она прекратила свою жестокую агрессивную войну и начала содержательные переговоры о мире. Европейский Совет повторяет важность дальнейшего сокращения энергетических доходов россии, ограничения операций ее теневого флота и дальнейшего ограничения ее банковской системы", — говорится в заявлении.

Европейский Совет, как указано, "приветствует недавнее принятие новых санкций, в частности, направленных против теневого флота, после принятия 20-го пакета санкций". "Он призывает к быстрому принятию 21-го пакета санкций. Подрыв бизнес-модели российского теневого флота требует подхода "по всему маршруту" и координации между государствами-членами и с партнерами, включая совместный подход к решению значительных экологических, безопасностных и морских рисков, создаваемых такими судами", — сказано в заявлении.

"Европейский Совет также подчеркивает важность дальнейшей координации с G7 и другими единомышленниками по санкциям, усиления выполнения существующих мер и устранения лазеек, а также дальнейшего усиления мер против обхода санкций. Европейский Совет подчеркивает, что до тех пор, пока в Украине не будет справедливого и прочного мира, не должно быть нормализации участия россии в международных спортивных и культурных мероприятиях", — отметили лидеры ЕС.

Европейский Совет, как сообщается, "призывает все страны немедленно прекратить любую помощь россии в ее агрессивной войне против Украины, прямую или косвенную, в частности путем предоставления товаров и компонентов двойного назначения. В частности, он решительно осуждает развертывание вооруженных сил КНДР в войне против Украины, а также постоянную военную поддержку, которую россии предоставляют, среди прочих, Иран, беларусь и КНДР".

Возвращение украинских детей и гражданских лиц

"Европейский Совет повторяет свой срочный призыв к россии и беларуси немедленно обеспечить безопасное и безусловное возвращение в Украину всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и других гражданских лиц. В этом отношении он приветствует обязательство, взятое на встрече высокого уровня Международной коалиции по возвращению украинских детей, активизировать действия для обеспечения их возвращения. Другие усилия по предоставлению гуманитарной помощи и меры укрепления доверия, в частности обмен военнопленными и возвращение удерживаемых гражданских лиц, должны продолжаться как часть пути к миру", — указано в заявлении.

Ответственность за преступления рф

"Европейский Совет также подтверждает обязательство ЕС обеспечить полную ответственность за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, совершенные в связи с агрессией россии против Украины. В этом контексте Европейский Совет приветствует ратификацию от имени Европейского Союза Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий в отношении Украины, а также прогресс в создании Специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии против Украины. Он призывает к дальнейшим настойчивым усилиям в рамках Совета Европы по внедрению этих двух международных органов", — говорится в заявлении.

Ограничения в отношении российских комбатантов

"Учитывая потенциальную угрозу, в частности в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские комбатанты, принимавшие участие в агрессии против Украины, и принимая во внимание предложение Еврокомиссии и Верховного представителя в этом контексте, Европейский Совет призывает к дальнейшей технической работе для оценки возможных путей решения этого вопроса без ущерба для компетенции государств-членов в этой сфере", — указано в заявлении.

Как сообщается, Европейский Совет вернется к этим вопросам на своем следующем заседании.

Юлия Шрамко

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